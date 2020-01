Condividi su

Marco Masini, nuovo album in uscita a febbraio. Ecco i pezzi

Trent’anni di carriera: un traguardo importante, che pochi possono vantare. Uno di questi è Marco Masini, cantautore fiorentino che nel 1990 faceva il suo esordio con un album che portava il suo nome. Da allora la sua carriera non ha conosciuto flessioni e le sue canzoni sono entrate nella storia della musica leggera del nostro Paese.

Marco Masini: al Festival con Il Confronto

L’inizio del 2020 vedrà Marco Masini protagonista: sarà impegnato al Teatro Ariston di Sanremo per il 70° Festival della Canzone Italiana e, dal 7 Febbraio, con l’uscita di Masini +1 30th Anniversary, album che celebra appunto il trentesimo compleanno della sua carriera.

Il cantautore toscano prenderà parte al Festival, in programma dal 4 all’8 Febbraio portando l’inedito Il Confronto, scritto a sei mani con Federica Camba e Daniele Coro. Marco Masini è un veterano di Sanremo: vi ha già partecipato otto volte, più altre due come ospite per la serata dei duetti, nel 2010 e nel 2018. Ha vinto due edizioni: nel 1990 la sezione Giovani, con una delle sue canzoni più famose, Disperato, e nel 2004 tra i Big con L’Uomo Volante, oltre ad aver duettato con Povia (La Verità) e Red Canzian (Ognuno Ha Il Suo Racconto).

Masini +1 30th Anniversary: come sarà il nuovo disco

Masini +1 30th Anniversary, come è facilmente intuibile dal titolo, celebra i 30 anni di carriera di Marco Masini. Conterrà Il Confronto, brano con il quale si presenterà a Sanremo, più altri tre inediti. A completare l’album una selezione di quindici canzoni da lui rielaborate e interpretate in collaborazione con altri protagonisti della musica tricolore.

Il nuovo album si rivela una perfetta sintesi della personalità dell’artista. Senza giri di parole e in modo estremamente sincero e immediato, Marco Masini è capace di toccare la sensibilità del pubblico che ascolta le sue canzoni.

Masini +1 30th Anniversary è già ordinabile e sarà disponibile in CD e anche in una speciale edizione in 1000 copie numerate che conterrà CD, doppio LP, una fotografia 30x30 con il suo autografo, una bandana e un Tau, entrambi customizzati e un Tour Pass (N.B.: non sarà usabile per entrare ai concerti!). All’album seguirà il 30th Anniversary Tour, che si svolgerà in teatri e club in Italia ed Europa.

