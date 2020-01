Condividi su

Sanremo 2020: cantanti, numero partecipanti e regolamento

Dal 4 all’8 febbraio 2020, ogni sera su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston, andrà in onda la 70esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Alla conduzione dello storico programma, Amadeus – all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani – noto conduttore radiofonico e televisivo di origine palermitana, che verrà accompagnato in quest’avventura da 10 diverse vallette e dal famoso cantante italiano Tiziano Ferro. Durante le serate saranno presenti tanti grandi ospiti italiani e non.

Tutti i partecipanti del Festival: big e nuove proposte

I big del Festival della canzone italiana di Sanremo saranno 24 e si esibiranno per la prima volta divisi in due gruppi da 12 nelle serate del 4 e 5 febbraio. Il vincitore della gara verrà decretato al termine dell’ultima serata, l’8 febbraio.

Concorrenti:

Alberto Urso, giovane cantante ventiduenne messinese e vincitore della diciottesima edizione del talent in onda su Canale 5 Amici, si presenta con il brano Il sole a est .

giovane cantante ventiduenne messinese e vincitore della diciottesima edizione del talent in onda su Canale 5 Amici, si presenta con il brano . Elodie, cantante romana arrivata al secondo posto nella quindicesima edizione del talent di Maria De Filippi Amici, porta Andromeda .

cantante romana arrivata al secondo posto nella quindicesima edizione del talent di Maria De Filippi Amici, porta . Marco Masini, affermato cantautore e pianista fiorentino vincitore del Festival nel 2004 con L’uomo volante, ritenta la corsa con Il confronto .

affermato cantautore e pianista fiorentino vincitore del Festival nel 2004 con L’uomo volante, ritenta la corsa con . Elettra Lamborghini noto personaggio televisivo e nipote del famoso imprenditore Ferruccio Lamborghini, che si è da poco lanciata come cantante, presenterà Musica – E il resto scompare .

noto personaggio televisivo e nipote del famoso imprenditore Ferruccio Lamborghini, che si è da poco lanciata come cantante, presenterà . Anastasio, rapper campano vincitore della dodicesima edizione di X Factor e ospite in una serata del Festival di Sanremo 2019, si esibirà con il pezzo Rosso di rabbia

rapper campano vincitore della dodicesima edizione di X Factor e ospite in una serata del Festival di Sanremo 2019, si esibirà con il pezzo Diodato , cantautore italiano, volto già noto alla più famosa competizione della canzone italiana , quest’anno porterà il brano Fai rumore .

, cantautore italiano, volto già noto alla più famosa competizione della canzone italiana quest’anno porterà il brano . Irene Grandi, la cantautrice di Firenze che ha debuttato nella categorie Nuove proposte del Festival del 1994 con Fuori, presenterà Finalmente io .

la cantautrice di Firenze che ha debuttato nella categorie Nuove proposte del Festival del 1994 con Fuori, presenterà . Bugo e Morgan , l’inaspettato duo si esibirà con Sincero .

, l’inaspettato duo si esibirà con . Enrico Nigiotti, cantautore e musicista livornese terzo classificato nell’undicesima edizione del talent X Factor, sarà nuovamente presente al Festival di Sanremo con l’inedito Baciami adesso .

cantautore e musicista livornese terzo classificato nell’undicesima edizione del talent X Factor, sarà nuovamente presente al Festival di Sanremo con l’inedito . Achille Lauro , rapper e cantante italiano già concorrente della scorsa edizione di Sanremo canterà Me ne frego .

, rapper e cantante italiano già concorrente della scorsa edizione di Sanremo canterà . Giordana Angi, cantautrice arrivata seconda all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si esibirà con Come mia madre .

cantautrice arrivata seconda all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si esibirà con . Le Vibrazioni, il gruppo musicale pop rock italiano formatosi nel 1999 porta il pezzo Dov’è .

il gruppo musicale pop rock italiano formatosi nel 1999 porta il pezzo . Levante , nome d’arte di Claudia Lagona, presenta l’inedito Tiki Bom Bom .

, nome d’arte di Claudia Lagona, presenta l’inedito . Paolo Jannacci , musicista, compositore e arrangiatore italiano figlio del famoso cantautore Enzo Jannacci, per la prima vota nelle vesti da concorrente, porta il brano Voglio parlarti adesso .

, musicista, compositore e arrangiatore italiano figlio del famoso cantautore Enzo Jannacci, per la prima vota nelle vesti da concorrente, porta il brano . Michele Zarrillo famoso cantautore romano già noto al Festival, riprova con l’inedito Nell’estasi o nel fango .

famoso cantautore romano già noto al Festival, riprova con l’inedito . Riki , giovane cantante vincitore nella categoria canto di Amici 2017 canterà Lo sappiamo entrambi .

, giovane cantante vincitore nella categoria canto di Amici 2017 canterà . Junior Cally , rapper romano e produttore discografico presenta No grazie .

, rapper romano e produttore discografico presenta . Piero Pelù , famoso cantautore fiorentino e voce del gruppo Litfiba, parteciperà come solista con l’inedito Gigante .

, famoso cantautore fiorentino e voce del gruppo Litfiba, parteciperà come solista con l’inedito . Rancore, il rapper già concorrente della scorsa edizione del contest in un duetto con Daniele Silvestri si esibirà, da solo, con Eden .

il rapper già concorrente della scorsa edizione del contest in un duetto con Daniele Silvestri si esibirà, da solo, con . Pinguini Tattici Nucleari, gruppo indie rock formatosi nel 2010 si presenta per la prima volta con il singolo Ringo Starr .

gruppo indie rock formatosi nel 2010 si presenta per la prima volta con il singolo . Raphael Gualazzi, cantautore e pianista italiano che ha vinto nella Categoria Giovani del Festival del 2011, sarà in gara con Carioca .

cantautore e pianista italiano che ha vinto nella Categoria Giovani del Festival del 2011, sarà in gara con . Francesco Gabbani , il già duplice vincitore del Festival di Sanremo (nel 2016 tra le Nuove proposte e l’anno successivo tra i Big), punta nuovamente alla vittoria con Viceversa .

, il già duplice vincitore del Festival di Sanremo (nel 2016 tra le Nuove proposte e l’anno successivo tra i Big), punta nuovamente alla vittoria con . Tosca , cantante e attrice romana si esibirà con l’inedito Ho amato tutto .

, cantante e attrice romana si esibirà con l’inedito . Rita Pavone, famosissima cantante e attrice torinese, porta per quest’edizione il brano Niente (Resilienza 74).

Sanremo 2020: le nuove proposte

Accanto ai big si esibiranno, quasi ogni sera, le Nuove proposte di Sanremo. Il vincitore di questa categoria verrà annunciato durante la penultima puntata, il 7 febbraio 2020.

I concorrenti in gara sono 8:

Leo Gassmann , figlio del famoso attore Alessandro Gassman, per la seconda volta al Festival, porterà il pezzo Va bene così .

, figlio del famoso attore Alessandro Gassman, per la seconda volta al Festival, porterà il pezzo . Tecla Insolia, la quindicenne concorrente del Sanremo Young di quest’anno, sarà tra le Nuova proposte con il brano 8 marzo.

la quindicenne concorrente del Sanremo Young di quest’anno, sarà tra le Nuova proposte con il brano Fasma, il 23enne romano da sempre appassionato di musica, si esibirà con l’inedito Per sentirmi vivo .

il 23enne romano da sempre appassionato di musica, si esibirà con l’inedito . Fadi, cantante italo nigeriano, concorrente del Sanremo Giovani 2019, parteciperà alla competizione con il singolo Due noi .

cantante italo nigeriano, concorrente del Sanremo Giovani 2019, parteciperà alla competizione con il singolo . Eugenio in via di Gioia, gruppo musicale formatosi a Torino nel 2012, selezionati al Festival di Sanremo Giovani 2019, saranno in gara con Tsunami .

gruppo musicale formatosi a Torino nel 2012, selezionati al Festival di Sanremo Giovani 2019, saranno in gara con . Marco Sentieri, cantante partenopeo già conosciuto in Romania, porta il pezzo Billy Blu .

cantante partenopeo già conosciuto in Romania, porta il pezzo . Gabriella Martinelli e Lula, il duo pugliese si esibirà con il brano che parla dell’ex Ilva Il gigante d’acciaio .

il duo pugliese si esibirà con il brano che parla dell’ex Ilva . Matteo Faustini, il giovane cantautore vincitore di Area Sanremo, sarà in gara con Nel bene e nel male.

Il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2020

Il Regolamento del Festival di Sanremo 2020, comunicato il 25 ottobre 2019, presenta due cambiamenti rispetto alla scorsa edizione: le canzoni potranno avere una durata più lunga (il limite è passato da 3’30” a 4 minuti); il numero dei concorrenti big è stato aumentato, arrivando a 24 cantanti. Vi saranno inoltre diverse giurie che, in serate distinte, verranno chiamate a votare. Durante l’ultima serata, l’8 febbraio, tutte le giurie, eccetto quella dell’Orchestra, dovrà votare per l’ultima volta. Il sistema misto darà maggior peso al Televoto (34% contro il 33% per il peso della Giuria Demoscopica e Stampa). Infine, tutti i big arriveranno in finale perché non sono previste eliminazioni in gara.

