Brunori sas, nuovo album in uscita: data, titoli canzoni e anticipazioni

Mancano pochi giorni al nuovo album di Brunori sas. Cip!, questo il titolo del nuovo progetto, sarà disponibile a partire dal 10 Gennaio. Il lavoro del cantautore calabrese arriva dopo A Casa Tutto Bene, uscito nel 2017. Ma non c’è solo Cip! nel suo futuro, ma anche un tour che vuole eguagliare il successo del precedente.

Il significato di Cip!

Nelle note che accompagnano l’uscita di Cip!, l’album viene definito “un disco che non rinuncia alla forza delle sue parole che tanto raccontano dell’anima introspettiva, diretta e sincera di Brunori Sas”. L’ultima fatica del cantautore originario di Cosenza conterrà 11 tracce; l’intento dell’artista, autore anche della produzione accanto a Taketo Gohara, è di “cantare dell’Uomo e non degli uomini”. Due i singoli per ora estratti: Al Di Là Dell’Amore e il recente – è uscito il 13 Dicembre – Per Due Che Come Noi. L’artwork è stato realizzato da Robert Figlia. Sulla copertina è raffigurato un pettirosso: questo potrebbe spiegare il titolo; Brunori sas su questo argomento è reticente: in un post Instagram infatti afferma: “Le ragioni di questo titolo, almeno per il momento, vorrei tenerle per me. E non perché io sia malvagio (e lo sono), ma perché la scelta di un titolo sonoro nasce anche dalla voglia di lasciarvi uno spazio. Mi piace l’idea che possiate trovarci un significato associandolo liberamente alle canzoni contenute nel disco e al pettirosso di copertina religiosamente dipinto da un artista che stimo tanto: Robert Figlia”. Tra i primi a commentare il messaggio di Brunori sas, i colleghi Jovanotti e Cesare Cremonini. Il primo ha elogiato la grafica: “Bellissima copertina!”, l’ex Lunapop ha invece affermato: “Non vedo l’ora di ascoltarlo”.

Album italiani 2020 in uscita: calendario date e artisti

Il video del singolo di Brunori sas, Al Di Là Dell’Amore

Il Brunori sas Tour 2020

Il precedente tour di Brunori sas, iniziato nel 2017, a ottenuto un risultato lusinghiero e per certi versi anche inaspettato. Ogni data ha fatto registrare il tutto esaurito proiettandolo al top della musica nostrana. Per supportare Cip! il cantautore cosentino ha in programma, dal 3 Marzo, il Brunori sas Tour 2020. Stavolta l’artista alza il tiro: un vero e proprio tour nei Palazzetti. Il suo affezionato pubblico potrà ritrovare on stage, le caratteristiche che da sempre lo contraddistinguono e che ne costituiscono la base del successo: il suo tocco ironico e mai greve e la sua vena poetica. Fino ad ora le date del Brunori sas tour 2020 in programma sono:



03 Marzo 2020 – Jesolo (VE), PalaInvent

07 Marzo 2020 – Torino, Pala Alpitour

13 Marzo 2020 – Assago (MI), Mediolanum Forum

15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

21 marzo 2020 – Firenze, Mandela Forum

24 marzo 2020 – Ancona, Pala Prometeo

27 marzo 2020 – Roma, Palazzo Dello Sport

28 marzo 2020 – Napoli, Pala Partenope

03 aprile 2020 – Bari, Pala Florio

05 aprile 2020 – Reggio Calabria, Pala Calafiore.

