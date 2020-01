Condividi su

Album italiani 2020 in uscita: calendario date e artisti

I fan degli album italiani avranno di che essere soddisfatti, specialmente se prediligono le proposte più recenti. Infatti, se è vero che i cantanti più affermati hanno pubblicato i loro lavori nell’anno appena concluso, è anche vero che molti “giovani leoni” della musica tricolore faranno uscire i loro nuovi dischi nel 2020.

Le eccezioni: Giorgia, Consoli, Baglioni e Venditti

Proposte giovani, si diceva, ma con le dovute eccezioni, e si tratta di eccezioni di peso. Nuovo disco per Giorgia, si dice in uscita entro l’autunno, con i lavori che sono in pieno svolgimento. Tra gli album italiani più attesi, quello di Carmen Consoli: la sua nuova uscita sarà l’occasione per celebrare il 25° anno di carriera. Anche Claudio Baglioni dopo sette anni di assenza, si sarebbe deciso a tornare con un disco di inediti: appuntamento in primavera per il cantautore romano. Anche un altro artista capitolino, Antonello Venditti, sembra sia in procinto di presentare il suo nuovo album.

I nuovi cantautori e i rapper

Fra le prossime uscite spicca quella di Brunori sas: a breve, il 10 Gennaio precisamente, sarà disponibile Cip!, il suo nuovo lavoro. Tra gli album italiani di prossima uscita non potevano mancare quelli dei rapper, rappresentanti di un genere che va per la maggiore: il primo a vedere la luce sarà ReAle, nuovo disco dell’affermato J-Ax, che si varrà di uno stuolo di collaborazioni importanti: il 24 Gennaio è la data scelta per la pubblicazione. Il 21 Febbraio è fissato invece l’appuntamento con quello di Ghali. Un album molto atteso è quello di Sfera Ebbasta, forse il più famoso tra i trapper di ultima generazione, che si preannuncia già campione d’incassi.

Album italiani: i reduci da Sanremo

Appuntamento irrinunciabile tra gli album italiani, quello con i cantanti reduci dal Festival di Sanremo. A bruciare tutti sarà Diodato: il suo album è infatti programmato per il 14 Febbraio e si intitolerà Che Vita Meravigliosa. Di rilievo anche i nuovi lavori di Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, Elodie, Le Vibrazioni, Anastasio, Riki, Ranore, Morgan, Bugo, Francesco Gabbani e Achille Lauro. Il titolo del nuovo album di quest’ultimo dovrebbe essere 1990. Nessuna novità per gli altri partecipanti alla kermesse del Teatro Ariston; solo Marco Masini ha in programma per marzo un nuovo disco nel quale duetterà con alcuni suoi colleghi.

Gli album italiani attesi in primavera

Con i primi tepori primaverili arriverà anche Ghemon e il suo Scritto Nelle Stelle, previsto per il 20 marzo. Inoltre dovrebbe essere distribuito in questo periodo anche l’album di Lorenzo Fragola: un lavoro importante, perché segna un’importante svolta indie nella sua carriera. Altri album italiani schedulati per la primavera 2020 sono quelli di Annalisa e Francesca Michielin. Più in là, ma comunque entro giugno, i nuovi lavori di Mahmood e di Tommaso Paradiso; entrambi gli album avranno Dardust come produttore. Nota finale per Max Pezzali, anche lui, si dice, pronto per uscire con un nuovo disco di inediti.

Gli altri album: da Grignani a Ferreri

Sono invece già pronti i tre album di Gianluca Grignani intitolati Verde Smeraldo 1, 2 e 3. La data esatta di pubblicazione non è però ancora stata fissata. Come il cantautore milanese, anche Nina Zilli e i The Kolors non hanno annunciato una data precisa. Tra gli album italiani incerti, spicca il caso di Chiara Galiazzo, che ne ha uno in dirittura d’arrivo, ma ancora non ha deciso qual è il momento più propizio, così come Noemi, mentre Giusy Ferreri aspetterà l’Estate per lanciarsi nel tentativo di ottenere il traino delle hit estive per il suo nuovo album.

I cantanti storici che chiuderanno il 2020

Cosa farà Eros Ramazzotti? Il cantautore, tra i più affermati anche fuori dell’Italia, sarebbe alle prese con la composizione di un nuovo disco di inediti, ma il tutto è ancora fumoso. Un altro ritorno entro quest’anno potrebbe essere Fedez, si dice con un ritorno alle origini che sarebbe gradito ai fan. Quasi sicura la pubblicazione autunnale dei Maneskin; al contrario, nulla è deciso per Nek. Tra gli album italiani che potrebbero vedere la luce nell’ultimo scorcio del 2020, ci sono quelli di Samuele Bersani, Tiromancino ed Emis Killa, questi ultimi due forti di nuovi accordi, rispettivamente con Universal e Sony Music. Ultima, ma non meno importante, Federica Carta: pare che il suo nuovo album stupirà tutti e segnerà una svolta nella sua carriera.

