Fedez sclerosi multipla: “rischio ma sto bene”, la confessione del rapper

Fedez sclerosi multipla? La risposta è no. Ma ad accostare il suo nome al rischio della malattia è stato lo stesso Fedez. Come sappiamo si tratta di uno degli artisti italiani col maggior seguito sui social e non solo. Lui e la sua compagna, la fashion blogger Chiara Ferragni, compongono una delle coppie più apprezzate e ricercate del panorama artistico. Come è facilmente immaginabile qualsiasi notizia che riguardi Fedez e Ferragni fa velocemente il giro della Rete e dei media.

La confessione di Fedez

Fedez, nel corso dell’intervista condotta dal giornalista Peter Gomez che andrà in onda nella puntata di giovedì 5 dicembre alle 21:25 sul Nove del programma dal titolo La Confessione, ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza sorprendenti.

Fedez sclerosi multipla: il passaggio nell’intervista – Alla domanda sui suoi programmi futuri l’artista ha risposto: “Bella domanda: è successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità”. “Durante una risonanza magnetica – ha spiegato Fedez – mi è stato trovato una cosa chiamata demielinizzazione nella testa che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che viene riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata. Ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla: ti trovano e ti dicono guarda devi stare sotto controllo perché può essere come no che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”.

Fedez sclerosi multipla? Chiarimento dell’artista: “sto bene”

Visto il clamore subito suscitato dallo spot con le sue dichiarazioni, lo stesso Fedez ha sentito il dovere di fare una precisazione. E così tramite Instagram ha fatto sapere: “Sentivo il bisogno di tirare fuori un po’ di cose accadute nell’ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti. Ho visto che sono già usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l’intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene”.

