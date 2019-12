Condividi su

Max Pezzali San Siro 2020: date, biglietti e anticipazioni concerto

San Siro Canta Max: questo il nome delle due serate-evento dedicate a Max Pezzali che si esibirà live nello stadio milanese. Sì, due: perché l’appuntamento per la serata del 10 Luglio 2020, inizialmente l’unica prevista, è andata sold out in brevissimo tempo convincendo gli organizzatori a organizzarne una seconda l’11 Luglio.

L’entusiasmo di Max Pezzali

Max Pezzali si era mostrato da subito entusiasta per la possibilità di esibirsi a San Siro, un luogo che ha tradizionalmente ospitato le performance dei migliori artisti sulla piazza, come ad esempio J-Ax. Infatti il cantante aveva detto:

“Per me l’idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello. Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sarà sicuramente sarà memorabile”.

Il successo riscosso dall’iniziativa è stato superiore alle attese e i posti disponibili si sono esauriti in fretta. Da qui l’idea di affiancare una seconda serata a quella del 10 Luglio.

Mavi Phoenix, nuovo album: anticipazioni e significato

Un concerto tra classici e nuovi pezzi

La carriera di Max Pezzali, ormai venticinquennale, fa sì che ci sia solo l’imbarazzo della scelta sul materiale da portare on stage. Alcune sue canzoni, come Nessun Rimpianto, Come Mai, Sei Un Mito e Nord Sud Ovest Est, sono divenute simbolo di un’epoca e di un successo che in tutti questi anni non è mai venuto meno e saranno cantate non soltanto da coloro che erano teen ager all’inizio della carriera di Max, ma anche da quelli che adolescenti lo sono ora; perché una caratteristica dell’ex 883 è proprio quella di riuscire a mettere d’accordo un pubblico molto diverso per età ed esperienze vissute.

L’insieme di pezzi storici e canzoni tratte dagli ultimi album riescono a creare un’atmosfera unica che non guarda solo al passato, ma mostra anche la crescita di un artista sempre in grado di intercettare i sentimenti dei ragazzi restando sempre attuale.

Come procurarsi i biglietti

Ottime notizie, dunque, per i fan di Max Pezzali che non erano riusciti ad accaparrarsi un posto per la data del 10 Luglio, che potranno acquistare i biglietti per la sera dell’11 Luglio 2020 a partire dal 17 Dicembre sul sito ticketone.it. Saranno tutti nominativi, quindi occorrerà presentare di un documento di identità all’ingresso dello stadio, e si potranno comprare non più di 4 biglietti a persona. Visto come sono stati polverizzati i posti disponibili per la prima delle due serate, sarà meglio affrettarsi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]