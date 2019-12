Condividi su

Mavi Phoenix, nuovo album: anticipazioni e significato

Album di debutto per Mavi Phoenix, cantante austriaca da sempre in prima fila contro l’omofobia e per i diritti LGBT. Il nuovo lavoro è in programma per il 3 Aprile 2020 e sarà distribuito dalla LLT Records, di proprietà della stessa artista. Per dare un’anticipazione del disco, è stato pubblicato il singolo Toys Boys, accompagnato da un video diretto da Elizaveta Porodina.

Di cosa parla il singolo Toys Boys

In questo video, Mavi Phoenix compie un percorso di autocoscienza della propria identità di genere per mezzo dell’esame delle diverse sfaccettature di quella maschile. Alla fine di questo viaggio, la performer austriaca sarà in grado di ritornare alla vita, come le farfalle, che passano attraverso molti stadi prima che la bellezza del loro essere si riveli. A proposito della collaborazione con Elizaveta Porodina, regista del video, Mavi ha detto: “Unire le forze con Elizaveta è stata la cosa migliore che potesse accadere. Abbiamo parlato al telefono per ore e le ho detto che volevo pubblicare Toys Boys con un video musicale come prima traccia dell’album.È stato bello lavorare con un’artista a cui davvero interessavano me e quel che sto cercando di dire con il mio lavoro. Direi addirittura che è stata la miglior collaborazione per un video che abbia mai fatto”.

https://www.youtube.com/watch?v=MolYRQ6gJrU& feature=emb_logo Il video di Toys Boys, diretto da Elizaveta Porodina

Mavi Phoenix, da Aventura a Bullet In My Heart

Mavi Phoenix comincia a far parlare di sé anche al di fuori del suo Paese, l’Austria, nel 2017, con il singolo Aventura, usato dal noto brand spagnolo Desigual per una campagna pubblicitaria. Inizia così per lei una carriera in continua ascesa che l’ha portata sui palchi di festival come il Primavera Sound, il Pitchfork Avant Garde a Parigi, il Melt! E The Great Escape, fino al Reeperbahn. Coerente con il suo impegno civile, arriva Los Santos, usato per una iniziativa a contrasto del cyberbullismo. Nel video Ibiza, Mavi annuncia con grande naturalezza di essere un’esponente LGBT. Il successo arriva, però, con Young Prophet I e II, due EP che le portano un riconoscimento planetario, in un’escalation di affermazioni, fino all’ultima Bullet In My Heart del 2018. Tutti i suoi lavori sono stati distribuiti dalla sua etichetta, la Love Long Time Records.

Selena Gomez, nuovo album: uscita a inizio 2020, ecco la tracklist

La musica come ispirazione e via di fuga

Mavi Phoenix ha sempre avuto uno stretto legame con la madre, con la quale ha vissuto a Linz, in Austria. La musica ha sempre avuto uno spazio importante nella sua vita. “A casa nostra, la musica era assolutamente qualcosa di sacro. Non ho mai avuto una mamma o un papà che mi dicessero devi fare musica. Tutto è accaduto perché l’ho voluto”, dice lei. Come si intuisce esaminando le tematiche delle sue canzoni, evadere da un ambiente che percepisce come ostile e la ricerca della libertà, sono elementi costanti della sua espressione artistica. “La musica era una fuga”, afferma la cantautrice, “Ma lo era anche il pensiero di essere una musicista famosa e non dovere così affrontare le difficoltà legate a chi sei davvero e a chi scegli di amare, ed essere accettata”. Mavi Phoenix è diventata in questi ultimi due anni un esempio per chi si trovi a essere vittima di discriminazioni. La sua determinazione a farcela superando gli ostacoli di un contesto avverso è ben rappresentata dalle sue canzoni e questo album in uscita nel 2020 è un premio al suo coraggio.

