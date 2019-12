Condividi su

Gianluca Grignani, nuovo album: quando esce, titolo e anticipazioni

Gianluca Grignani festeggerà l’anno nuovo tornando a fare musica. Il 1° Gennaio, alla mezzanotte precisa, RTL 102.5 farà ascoltare Tu Che Ne Sai Di Me, primo inedito dopo una pausa di tre anni. Il singolo anticiperà ben tre album in uscita nel corso del 2020. Inoltre, in questo lasso di tempo, Grignani ha anche creato un’etichetta ed è diventato proprietario di uno studio di produzione.

Gianluca Grignani: “Ho scritto sessanta brani”

Rilasciare tre album in un anno non è impresa da poco, ma “In questi tre anni ho scritto sessanta brani, sono venute a galla storie diverse”, spiega Gianluca Grignani. “mi sono accorto di aver scritto un concept album. Usciranno tre dischi uno dietro l’altro: si intitoleranno Verde Smeraldo 1, Verde Smeraldo 2 e Verde Smeraldo 3”.

Il cantautore ha mantenuto il massimo riserbo sul contenuto dei dischi; l’unica cosa che si è lasciato sfuggire è che la scelta del nome ha a che fare con i primi anni della sua vita. Per la creazione di Tu Che Ne Sai Di Me, fondamentale è stato l’uso del pianoforte, strumento del quale Gianluca Grignani si è definito “un neofita”.

La sua etichetta, Falco a Metà

Verde Smeraldo 1, Verde Smeraldo 2 e Verde Smeraldo 3, che vedranno la luce tutti entro il 2020, sono un nuovo inizio per Gianluca Grignani, che in questi tre anni di silenzio – l’ultima esibizione a Sanremo 2015 – non è stato con le mani in mano: “Tu Che Ne Sai Di Me è il brano da cui riparto completamente. Riparto perché ho creato un’etichetta – Falco a Metà – distribuita Sony e ho uno studio in cui ho prodotto il singolo con l’aiuto di professionisti come Roberto Laghi, ma in futuro produrremo altri artisti”.

Grignani si è occupato personalmente di allestire il suo studio, apprendendone i segreti mano a mano che procedeva con il lavoro. Non è stato facile, ma ora può proporsi anche nelle vesti oltreché di cantautore, in quelle di produttore, con un occhio di riguardo per i giovani che vogliono avere una chance per imporsi nel music business.

Diodato, nuovo album: titolo, canzoni e quando esce

No a Sanremo, almeno per quest’anno

Gianluca Grignani nel corso degli anni ha sempre tenuto particolarmente alla sua libertà, cosa che lo portato, negli anni passati, ad avere contrasti con le Case di produzione. Ora, però, pare proprio che tutti questo sia solo un pallido ricordo: “Oggi lavoro con le case discografiche meglio di prima: tutto quello che sto facendo, ci ho messo anni a comprenderlo, è il futuro”, Dice infatti l’artista milanese. “Lavorare con una major significa aiutarla a distribuire buona musica”.

Tra i progetti futuri, oltre agli album, si dedicherà alla festa per il venticinquesimo anniversario di Destinazione Paradiso, ma non la partecipazione al Festival di Sanremo: Gianluca Grignani ha ribadito ufficialmente che non sarà presente sul palco dell’Ariston.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]