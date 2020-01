Condividi su

Frosinone-Pordenone: probabili formazioni, diretta streaming e tv





Venerdì 17 gennaio alle 21:00 si giocherà al Benito Stirpe Frosinone-Pordenone, match valido per l’anticipo della ventesima giornata di Serie B.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Al Frosinone la vittoria manca da tre giornate

Al sesto posto in classifica con 27 punti a pari merito con Ascoli e Perugia, il Frosinone si trova in piena zona play-off e lo scontro diretto con i friulani potrebbe avvicinarlo alla zona promozione diretta in caso di vittoria.



La squadra di Alessandro Nesta non sta passando un buon momento, essendo reduce da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre giornate, e servirebbe un successo scaccia crisi. Nell’ultima uscita contro il Pisa, i ciociari hanno ottenuto un pareggio che è servito per uscire dal tunnel delle sconfitte contro Benevento e Crotone. All’Anconetani hanno trovato una squadra brava a limitare i danni e concedere poco a quella che dovrebbe essere una corazzata. La vittoria contro il Pordenone è quotata dai bookmakers a 1,75, mentre il pareggio a 3,40.

Il Pordenone prova la fuga dal terzo posto

La favola del Pordenone continua. La neopromossa si trova da sola al secondo posto con un distacco di tre punti dalla terza in classifica, ovvero il Crotone.



Dopo aver interrotto la serie di tre vittorie di fila con la sconfitta pesantissima di Salerno, la squadra friulana ha ripreso il cammino verso la promozione in Serie A con la vittoria casalinga contro la Cremonese. Il match è terminato 1-0 grazie alla rete fulminea Ciurria nel primo tempo: per il resto della partita, il Pordenone è riuscito a gestire il risultato mantenendo soprattutto la porta inviolata.



La sfida di venerdì sarà fondamentale per la squadra di Tesser, che vuole allungare sempre più per assicurarsi il secondo posto, considerando che il Benevento sembra giocare un campionato a sé. La vittoria dei neroverdi è quotata a 5,00.

Le probabili formazioni di Frosinone-Pordenone

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Novakovich



Allenatore: Nesta



Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Stefani, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Gavazzi; Chiaretti, Strizzolo



Allenatore: Tesser

Dove vedere Frosinone-Pordenone in streaming o tv

Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN, ma anche in chiaro in tv su Rai Sport e streaming gratis su Rai Play.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]