Nuova Seat Leon 2020: quando esce, prezzo e scheda tecnica

Nata da una costola del Toledo nel lontano 1999, la Seat Leon è pronta a tornare per una quarta versione che sarà presentata ufficialmente il prossimo 28 gennaio. Berlina molto amata soprattutto grazie ai suoi lineamenti – e motorizzazioni – sportivi, è pronta anch’essa a rinnovarsi profondamente per stare al passo con i tempi.

In un video teaser della durata di pochi secondi pubblicato dal produttore e che potete trovare di seguito, vengono mostrate alcune immagini della nuova Leon, che tra le novità porta con sé anche l’ibrido.

Nuova Seat Leon 2020: i dettagli della nuova gamma

La quarta serie della berlina è stata progettata sulla piattaforma della MQB Evo, la stessa utilizzata per la Golf 8 e con la Volkswagen condividerà i suoi sistemi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Leon avrà motorizzazioni benzina TSI (1.0 tre cilindri a 95 e 115 cv) e TSI Evo (1.5 130 e 150 cv), quest’ultimo con una variante ibrida MHEV da 48 volt. Ovviamente saranno disponibili anche le versioni a gasolio, grazie al 2.0 TDI da 150 cv. Ma il modello di punta dovrebbe essere il 1.4 TSI versione ibrida da più di 200 cv che potrebbe garantire almeno una cinquantina di chilometri di autonomia in elettronvolt. La versione sportiva Cupra, sarà invece dotata di motore turbo a benzina ibrido da 250 cv.

Per ciò che concerne i prezzi, la Seat Leon 2020 di listino partirà dai 22.550 euro fino ad arrivare a 38.250 euro, prezzi saliti complice l’arrivo dell’ibrido nella gamma di modelli. Al suo interno troveremo un’auto profondamente rinnovata e digitalizzata grazie ad un sistema di infotainment all’avanguardia come già presente in casa Volkswagen. Verrà prodotta nello stabilimento spagnolo di Martorell in Catalunya e sarà in vendita ufficialmente a partire dalla prossima estate. Prima però, potrà essere ammirata al Salone di Ginevra in programma dal 5 al 15 marzo prossimi.

