Condividi su

Pensioni ultima ora: stop Quota 100, la Lega di Salvini annuncia barricate

Pensioni ultima ora: Quota 100 – misura temporanea attualmente in vigore – è stata approvata dal governo Conte I col forte imprimatur politico della Lega. Il governo che ha preceduto l’attuale esecutivo era sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. Ed i due principali provvedimenti approvati col decreto n. 4/2019 ovvero reddito di cittadinanza e Quota 100 portano rispettivamente la firma politica proprio di Movimento 5 Stelle e Lega.

Pensioni ultima ora, la Lega difende Quota 100

Non è un dunque un caso se oggi a fare la voce grossa contro la possibile modifica delle regole previdenziali è proprio la forza politica di Matteo Salvini. In tantissime occasioni e da molti mesi sia il segretario leghista che vari esponenti politici del carroccio hanno rivendicato il successo di Quota 100. E a fronte delle eventuali nuove opzioni, col superamento della misura di pensione anticipata attiva dal 2019, si registrano dichiarazioni molto nette.

Le parole di Salvini e Durigon

Pensioni ultima ora – Impegnato in Emilia Romagna dove domenica 26 gennaio 2020 sono in programma le elezioni regionali, Matteo Salvini è tornato a parlare di previdenza. Lo ha fatto nel corso di un comizio a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Ecco le parole del leader della Lega. “Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge per superare quota 100 e innalzare l’età pensionabile: maledetti! Altro che ‘Bella ciao’, vogliono tenere la gente in ostaggio fino a 70 anni, ma se ci provano gliela facciamo cantare in Parlamento giorno e notte Bella ciao e non li facciamo uscire dal Parlamento”.

Stesso ragionamento portato avanti dall’ex sottosegretario Claudio Durigon. Il quale, sempre a proposito di ipotesi previdenziali, ha affermato: “mentre il governo giallo fucsia dà i numeri e studia quota 102 o 103 con l’innalzamento dell’età pensionistica per gli italiani, la Francia fa marcia indietro e passa da 64 a 62 anni”.

Lo stesso Durigon, al pari di quanto annunciato da Salvini, ha promesso di essere pronto con la Lega alle “barricate” a difesa di Quota 100 ritenendo quota 100 non un meccanismo di welfare o assistenzialismo, ma piuttosto un’opzione di equità sociale e ricordando che proprio grazie alla misura approvata col decreto n. 4/2019 200 mila italiani hanno avuto la possibilità di accedere in anticipo alla pensione. Qui un nostro articolo con le proposte lanciate dallo stesso Durigon per il dopo Quota 100.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]