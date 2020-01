Condividi su

Messiah 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Sono passate poco più di due settimane dall’uscita della prima stagione ma già in tanti attendono con ansia Messiah 2. La controversa serie televisiva, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 1° gennaio 2020, è stata ideata da Michael Petroni, sceneggiatore e regista australiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Trespasses, Till Human Voices Wake Us, Boys Own Story, Masters of Science Fiction e Backtrack.

Diretta da James McTeigue e Kate Woods, composta da dieci episodi, la prima stagione del thriller a puntate ha potuto contare sulle musiche di Johnny Klimek in collaborazione Gabriel Mounsey, la fotografia di Danny Ruhlmann mentre il montaggio è stato affidato a Martin Connor e Joseph Jett Sally. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su Messiah!

Messiah 2: trama e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Quando un’opera è incentrata sulla religione è difficile non scatenare polemiche. Come facilmente prevedibile, la fiction diretta da James McTeigue e Kate Woods già prima del suo approdo su Netflix ha ricevuto numerose critiche da parte di centinaia di persone che hanno definito la serie islamofoba. Il creatore Michael Petroni ha risposto alle accuse dichiarando che la fiction è provocatoria ma rispettosa e per nulla offensiva. Per quanto riguarda l’uscita di Messiah 2 non è ancora stata rilasciata nessuna dichiarazione. Non sappiamo quindi se la fiction avrà un seguito ma data al curiosità che ha suscitato, è probabile che il thriller potrà contare su di un nuovo capitolo.

La prima stagione del telefilm segue le vicende di un enigmatico uomo dalle misteriose origini che afferma di essere il nuovo Salvatore del mondo. Lo strano individuo predica in Medio Oriente sconvolgendo milioni di persone e mettendo in dubbio le certezze dell’Occidente. In molti lo considerano un impostore o un artista ma quando inizia a fare miracoli si fa spazio l’idea che possa essere davvero il Messia. La CIA allora decide di indagare sul passato dell’uomo con la speranza di scoprire la sua vera identità.

Il cast della serie televisiva

In Messiah Michelle Monaghan interpreta Eva Geller mentre Mehdi Dehbi è Payan Golshiri “Al-Massih”. John Ortiz veste i panni di Felix Iguero, Tomer Sisley quelli di Aviram Dahan e Melinda Page Hamilton è Anna Iguero.

Hanno partecipato alla fiction anche Stefania LaVie Owen nella parte di Rebecca Iguero e Sayyid El Alami in quella di Jibril Hassan. Infine Jane Adams ricopre il ruolo di Miriam Keneally, Wil Traval quello di Will Mathers e Fares Landoulsi è Samir.

