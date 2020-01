Condividi su

Nuova Hyundai i10: prezzo, caratteristiche tecniche e interni

Dopo anni di costante crescita e innovazione, la Hyundai anche nel 2020 punta a migliorarsi ulteriormente. La prima nuova vettura pronta a sbarcare sul mercato è la piccolina di casa, la i10, disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di febbraio. Si tratta della terza generazione della citycar della casa sudcoreana, che per l’Europa verrà prodotta nello stabilimento turco di Izmit.

Ecco come sarà la prossima Hyundai i10

Rispetto alla predecessora, questa avrà un design più curato e moderno mentre, dal punto di vista delle dimensioni, non cambierà nulla in lunghezza, con i suoi 367 centimetri che testimoniano un adattamento totale per un comodo uso in città, ma non solo. Per il resto è stata di poco allargata e ribassata.

La nuova Hyundai i10 verrà proposta in tre allestimenti: Active, Tech e Prime. Anche nella sua versione base è presente una dotazione di tutto rispetto, che comprende anche la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, il sistema contro involontario cambio di corsia e il regolatore di velocità. Nell’allestimento intermedio troviamo invece gli specchietti laterali riscaldabili ed elettrici, i fendinebbia, la connettività bluetooth e i comandi al volante. Nella sua versione top, in aggiunta si ha anche uno schermo touch da 8″ con funzionalità Android Auto e Apple Car Play, oltre a un tappetino per la ricarica senza fili dello smartphone, gli altoparlanti posteriori, la telecamera posteriore di parcheggio e gli alzacristalli elettrici anche nelle porte posteriori. Le dimensioni dei cerchi partono dai 14″ della Active e arrivano ai 16″ della Prime, passando per i 15″ della Tech.

Per tutt’e tre un unico motore in Italia, il 1.0 benzina da 67 cavalli che sarà affiancato nei prossimi mesi da una variante gpl. Per quanto riguarda i prezzi si parte dai 12.900 euro, cifra leggermente più alta rispetto alla Panda, che nel nostro paese resta incontrastabilmente la numero uno per vendite a livello di citycar. Difficile dunque che questa i10 possa superarla, ma offre comunque – come detto – una buona dotazione di serie fin dalla serie Active.

