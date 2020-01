Condividi su

Lorenzo De Lauretis: biografia e chi è ne La pupa e il secchione

Lorenzo De Lauretis, l’uomo più intelligente del 2018, è uno dei protagonisti indiscussi del programma televisivo La pupa e il secchione. Scopriamo chi è.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Chi è Lorenzo De Lauretis

Lorenzo De Lauretis è nato L’Aquila il 31 marzo del 1991 ed è laureato in informatica presso l’Università degli Studi della città abruzzese. Attualmente è un libero professionista e sta portando a termine il suo Dottorando. Nel 2018 è stato proclamato come l’uomo più intelligente dell’anno vincendo il concorso Brain organizzato dal Mensa, presentando il quoziente intellettivo più alto dell’intera gara.

La tv sembra attirarlo

Lo stesso Lorenzo, però, è solito comparire in televisione. Ne La pupa e il secchione, il partecipante non appare negli schermi per la prima volta in quanto ha partecipato a Ciao Darwin 8 – Terre desolate nella puntata intitolata “Cime contro rape”, disputando anche al gioco del Genodrome ricordato per l’incidente a sfida in corso di un altro concorrente.

Lorenzo de Lauretis a La Pupa e il secchione e viceversa

Lorenzo, dopo aver fatto coppia con la bellissima influencer Stella Manente, adesso è in dolce compagnia dell’affascinante modella calabrese Marina Evangelista ed entrambi sono ancora in corsa per la vittoria finale del programma televisivo.

La Pupa e il secchione e viceversa

La Pupa e il secchione e viceversa è la versione italiana del reality show statunitense Beauty and the Geek. In Italia si tratta della terza stagione, ripresa dopo dieci anni di distanza dall’ultima. Il programma è condotto dal comico Paolo Ruffini e dalla campionessa in carica Francesca Cipriani. Infatti, nella seconda edizione i vincitori sono stati Federico Bianco e – appunto – la Cipriani, mentre nella prima hanno vinto Rosy Dilettuso e Alessandro Sala. Il programma va in onda ogni martedì sera in prima serata su Italia Uno.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]