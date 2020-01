Condividi su

Giovanni Boni: biografia e chi è ne La pupa e il secchione

Giovanni Boni, studente di appena 18 anni, è uno dei partecipanti al programma televisivo La pupa e il secchione, ma purtroppo la sua avventura è già finita. Andiamo di seguito a conoscerlo meglio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Chi è Giovanni Boni

Giovanni Boni è nato in Emilia Romagna e ha appena 18 anni. Della sua vita privata si sa ben poco, se non che sia uno studente modello e che mantiene uno stile di vita completamente differente da quello di tutti gli altri suoi coetanei. Il ragazzo possiede un quoziente intellettivo abbastanza elevato, merito sicuramente della sua decisa dedizione allo studio.

Lo studio non è però la sola passione del giovane secchione: infatti, tra i suoi hobby spuntano il volo, la natura e gli animali. Del giovane ragazzo si sa che al momento non ha una ragazza e trovare l’amore, al momento, non sembra essere una cosa imprescindibile nei suoi pensieri. Ciò lo dimostra anche il fatto che, come ammesso da lui stesso, non ha ancora dato il primo bacio a una ragazza.

Giovanni a La pupa e il secchione

Il giovane studente ha deciso, così, di partecipare al noto reality affacciandosi per la prima volta in televisione. Fa ovviamente parte della categoria dei secchioni e ha fatto coppia con la bellissima Pupa Martina Fusco. Purtroppo per loro due la corsa al trionfo finale si è già interrotta, ma sicuramente è stata ugualmente una bella esperienza per Giovanni.

La pupa e il secchione e viceversa

La Pupa e il secchione e viceversa è la versione italiana del reality show statunitense Beauty and the Geek. In Italia si tratta della terza stagione, ripresa dopo dieci anni di distanza dall’ultima. Il programma è condotto dal comico Paolo Ruffini e dalla campionessa in carica Francesca Cipriani. L’appuntamento è ogni martedì sera in prima serata su Italia Uno.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]