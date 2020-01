Batman v Superman: Dawn of Justice. La trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 16 gennaio 2020.

Condividi su

Batman v Superman: Dawn of Justice. Trama, cast e anticipazioni film

Amante i film d’azione e fantascienza? Allora Batman v Superman: Dawn of Justice potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2016, in onda stasera 16 gennaio 2020 dalle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Zack Snyder, regista, sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come L’alba dei morti viventi, 300, Watchmen, Il regno di Ga’Hoole – La leggenda dei guardiani, L’uomo d’acciaio e Justice League.

Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da Warner. Bros Pictures Italia, è basato sui celebri personaggi dei fumetti DC Comics ed ha potuto contare sulle musiche del grande compositore Hans Zimmer, la fotografia di Larry Fong mentre il montaggio è stato affidato a David Brenner. Ma vediamo insieme la sinossi di Batman v Superman!

Batman v Superman: Dawn of Justice. Trama e anticipazioni film

Da quando Superman ha sconfitto il temibile generale Zod l’opinione pubblica si è divisa. Alcuni infatti considerano l’eroe il salvatore del mondo mentre altri una minaccia da neutralizzare al più presto. Tra questi ultimi c’è Batman, l’affascinante difensore degli abitanti di Gotham che indossa sempre la maschera da pipistrello.

Anche Lex Luthor è convinto che il potere di Clark Kent debba essere ridimensionato e proprio per questo inizia ad indagare sul passato dell’uomo alla ricerca del suo punto debole. Scoperto che la kryptonite è come un veleno per il nemico, il ricco magnate riesce a reperire il materiale alieno e si prepara ad adoperarlo. La notizia però giunge anche alle orecchie di Batman che si introduce furtivamente nella azienda dov’è custodita la sostanza prodigiosa. Tuttavia la missione viene interrotta da Diana Prince che si appropria del fascicolo sull’eroe dal mantello rosso. La donna però non riesce a decriptare le informazioni e le cede all’uomo pipistrello che la stessa notte ha un incubo terrificante in cui Superman, distrutto dalla morte di Lois Lane, diventa uno spietato dittatore. Sarà vero?

Il cast del film

Protagonisti del film sono Ben Affleck ed Henry Cavill che interpretano rispettivamente Bruce Wayne / Batman e Kal-El / Clark Kent / Superman. Amy Adams veste i panni di Lois Lane, Jesse Eisenberg quelli di Lex Luthor e Diane Lane è Martha Kent.

Hanno partecipato al film anche Laurence Fishburne nel ruolo di Perry White, Jeremy Irons in quello di Alfred Pennyworth e Holly Hunter è June Finch. Inoltre Gal Gadot recita la parte di Diana Prince / Wonder Woman, Scoot McNairy quella di Wallace Keefe e Callan Mulvey è Anatoli Knyazev. Infine Tao Okamoto è Mercy Graves e Robin Atkin Downes indossa le vesti di Doomsday.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]