L’ultimo dei mohicani: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Ebbene sì, dopo il successo della pellicola uscita nel 1992, L’ultimo dei Mohicani diventerà una serie televisiva. Lo ha confermato l’HBO che si occuperà della distribuzione della fiction attraverso la sua piattaforma streaming che esordirà a maggio.

Come facilmente intuibile, anche in questo caso l’opera si ispirerà al celebre romanzo storico di James Fenimore Cooper del 1826 che è stato più volte oggetto di trasposizioni per il grande schermo grazie a registi affascinati dalle emozionanti parole dello scrittore statunitense. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su L’ultimo dei Mohicani!

È ancora vivo il ricordo de L’ultimo dei Mohicani uscito nelle sale cinematografiche nel 1992. L’opera al tempo ebbe un successo straordinario grazie al forte impianto narrativo, agli attori e alla regia di Michael Mann, artista eclettico che ha poi continuato la carriera lavorando dietro la macchina da presa in pellicole di forte richiamo come Insider – Dietro la verità, Alì, Collateral, Miami Vice, Nemico pubblico – Public Enemies e Blackhat. Entrato ben presto nella cultura di massa, il film vinse l’Oscar per la categoria Miglior sonoro e le sue melodie ancora oggi sono famose in tutto il mondo.

Proprio il grande amore che il pubblico ha sempre dimostrato per L’ultimo dei Mohicani ha stimolato l’idea di una nuova trasposizione. A dirigere la fiction ci penserà Nicole Kassell che ha già dimostrato il suo talento con American, Vynil e Watchmen. La sceneggiatura è stata invece affidata a Cary Fukunaga mentre il telefilm verrà diffuso sulla piattaforma HBO Max. Per quanto riguarda la data d’uscita, l’opera potrebbe esordire, secondo alcuni rumors, nella primavera del 2020 ma non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La serie televisiva sarà ambientata a metà del 1700 e racconterà la storia d’amore tra Uncas, mohicano figlio di Chingachgook, e Cora il cui padre è il comandante dell’esercito inglese Munro. Infine il cast è ancora avvolto nel mistero.

