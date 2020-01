Cupid: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film horror

Condividi su

Considerate San Valentino una dolce e romantica festa? Dopo aver visto Cupid probabilmente cambierete idea. La pellicola, distribuita direttamente in DVD e Video On Demand da martedì 11 febbraio 2020, è stato scritta e diretta da Scott Jeffrey, regista statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Watcher, The Final Scream, HellKat, Deadly Water, ClownDoll, Silent Place e The Gardener.

Il lungometraggio da brivido, ascrivibile al genere indie horror con elementi splatter, ha potuto contare sulle musiche del compositore Markus Siegel, la scenografia di Molly Craggs mentre la fotografia è stata affidata a Ben Collin. Ma vediamo insieme la sinossi di Cupid!

Come già detto in apertura di articolo, Cupid non verrà proiettato nelle sale cinematografiche ma distribuito in DVD e VOD da martedì 11 febbraio 2020. L’horror racconta la storia di Faye, adolescente che viene continuamente presa in giro dai suoi compagni di classe. Quello che non sanno i suoi coetanei però è che la teenager è una strega e quindi potenzialmente pericolosa.

La giovane donna, triste e arrabbiata per i soprusi che è costretta a subire ogni giorno, decide di utilizzare i suoi poteri magici per evocare il terribile ed inarrestabile Cupid che il giorno di San Valentino inizia a fare strage degli studenti che hanno bullizzato Faye. Qualcuno riuscirà a sfuggire alla furia omicida dell’oscura divinità?

Il cast completo del film

Protagonista della pellicola è Georgina Jane che interpreta Faye. Bao Tieu veste i panni di Cupid, Sarah T. Cohen quelli di Elise e Michael Owusu è Duncan Jones. Abi Casson Thompson ricopre il ruolo di Heather Drake, Adrian Bouchet quelli di Principle Harper e Jon Callaway è Brett. Inoltre Jake Francis ricopre il ruolo di Carl, Nicola Wright quello di Miss Simmons e Faith Kiggundu è Aisha.

Hanno partecipato al film anche Kelly Juvilee che indossa le vesti di Lina, Ali Barouti quelle di Matt e Megan Lockhurst è Denise. Ken Stamp è Mater Strokes, Andrew Elias interpreta l’insegnante e Jake Watkins è Daryl. Fanno parte del cast Shail Hussain nel ruolo di Chris Bennett, Leyla Hart in quello di Donna e Georgie Banks che è Britt. Infine Joyce Kaminski recita la parte di Mia, Hannah Ponting quella di Sandy e Demi Leigh è Miss Novak.

