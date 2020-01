Condividi su

Come impostare lo smartwatch al polso e funzioni

Uno degli accessori tecnologici più in voga negli ultimi tempi è sicuramente lo smartwatch. Trattasi semplicemente di un orologio da polso che possiede funzionalità classiche a cui vanno ad aggiungersene altre tipiche dei telefonini, come ad esempio visualizzare chiamate, messaggi, rubrica, email, meteo, gestire la musica, monitorare il battito cardiaco, contare i passi, ma non solo.

Alcuni modelli e prezzi

Sono molto utili soprattutto a chi pratica sport o a chi lavora sempre in movimento e sono sempre di più i produttori che ne lanciano uno proprio sul mercato.

Tra i migliori attualmente in circolazione troviamo, tra gli altri, l’Apple Watch, il Samsung Galaxy Watch, il Fitbit Versa, l’Amazfit, l’Huawei Watch e il Fossil Watch. Per quanto riguarda il discorso prezzi, ne troviamo per ogni tasca e per ogni evenienza: si parte dai modelli più economici che costano qualche decina di euro, fino ad arrivare a quelli che raggiungono e toccano quota mille euro.

Tutto dipende ovviamente in primis dalla disponibilità economica dell’acquirente e dalle funzioni che si ricercano: generalmente però, anche gli smartwatch più economici possiedono una buona dotazione di serie.

Inoltre, ci sono anche diversi tipi di sistema operativo: il più diffuso è sicuramente Wear OS, di casa Android, mentre tra gli altri annoveriamo Watch OS per gli Apple Watch e anche Tizen OS.

Come connettere uno smartwatch al proprio smartphone

La connessione tra smartwatch e smartphone avviene tramite bluetooth. Essendoci più sistemi operativi, non esiste un metodo di connessione unico, ma i passaggi sono molto simili tra loro: innanzitutto bisogna attivare il bluetooth su entrambi i dispositivi. Prendendo in esame uno smartwatch Android, è necessario scaricare l’applicazione Android Wear dallo store apposito (disponibile per per iOS), aprirla una volta effettuato il download e avviare la configurazione.

Per quanto riguarda l’accoppiamento di Apple Watch con iPhone, avvicinare i dispositivi, attendere che sull’iPhone compaia la schermata di abbinamento e toccare su “Continua” oppure, in alternativa, utilizzare l’app Watch e proseguire con la configurazione simile a quella per Android.

