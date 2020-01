Condividi su

Fiat Panda compie 40 anni: la storia dell’auto e le curiosità

Il 2020 rappresenta un anno storico in casa Fiat: infatti il 29 marzo si celebreranno i 40 anni dalla presentazione della mitica Panda. La citycar della casa di Torino resta anche al giorno d’oggi una delle auto più amate e acquistate dagli italiani: è infatti al primo posto delle auto più vendute nel nostro paese, grazie alla sua comodità in ambito cittadino, i bassi consumi e, perché no, la storia e l’affidabilità del marchio.

Proprio in ambito di affidabilità, la Panda è riconosciuta come auto indistruttibile e nell’epoca social questo fatto viene spesso rappresentato in maniera scherzosa.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Fiat Panda, 40 anni di successi, primati e curiosità

Quasi dieci milioni di unità vendute dal 1980 ad oggi in tutto il mondo, centomila delle quali in Italia nel 2019. Numeri da record per la Panda, un mito che non tramonta, una macchina che racconta tante storie ed esperienze diverse, molte delle quali davvero curiose.

Come quelle legate ad un noto giornale motoristico italiano, Quattroruote, che testò in lungo e in largo la vettura nei primi anni ottanta dapprima i Islanda e poi qualche anno dopo in California, percorrendo migliaia di chilometri in strade dissestate con la versione 4×4.

Molto nota fu la versione prodotta dalla Seat sempre negli ottanta, una delle quali trasformata in Papamobile per la visita di Papa Giovanni Paolo II in Spagna.

Nel 2016 tre ragazzi partirono dall’Italia a bordo di una Panda e, dopo 26 giorni di viaggio e oltre 11.500 chilometri, giunsero fino in Mongolia.

Si contano numerose versioni speciali della Panda: tra queste ricordiamo quella per i Mondiali di Italia ’90, la Panda Alessi, la Sisley, la Tacchini, l’ultima nata Trussardi, la Mamy, la Monster, la Pandazzurri e tante altre ancora.

La storia ci ha consegnato anche due modelli della piccola di casa Fiat in versione barchetta: la prima è una delle versioni della Panda Italia ’90 chiamata Maggiora, l’altra fu creata dalla Moretti Auto di Torino.

Sempre nel 1990 nacque la Panda Elettra, prima macchina elettrica Fiat della storia, che raggiungeva i 70 km/h e prometteva un’autonomia di 100 km. Questa costava ben 25.600.000 lire, una cifra davvero importante per l’epoca. Due anni dopo arrivò invece l’Elettra 2.

Si festeggia l’anniversario

Il prossimo 29 marzo a Vigevano, provincia di Pavia, si terrà l’evento “20+20=40 Facile, con Panda”, un raduno apposito per festeggiare questo importante anniversario. Nel castello sforzesco della cittadina, i fan ricreeranno il numero quaranta posizionando le loro vetture per formarlo e si terranno anche tanti altri eventi.

Le iscrizioni cominceranno il 20 di questo mese e chiuderanno al 20 marzo sul sito – online proprio dal 20 gennaio – www.panda202040.altervista.org e parte del ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Vigevano.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]