Condividi su

Nuova Fiat 600 al posto della Fiat Punto, ecco come potrebbe essere

Se ne parla già da diversi anni e ora spuntano nuovi rumors a riguardo: in casa Fiat si starebbe puntando a creare un nuovo modello di 600. La storica citycar tornerebbe -- in vesti totalmente differenti rispetto alle precedenti -- dunque in listino per la terza volta in sessantacinque anni, dopo aver vissuto prima a cavallo tra il 1955 e il 1969 e successivamente dal 1998 al 2010 riscuotendo in entrambi casi un gran successo, soprattutto la prima volta quando vendette oltre due milioni di esemplari in un periodo fruttuoso per quanto riguarda il mercato automobilistico.

Una nuova versione andrebbe a sostituire un’altra vettura storica di casa Fiat, ovvero la Punto, uscita di produzione già dal 2018 e mai sostituita fino ad oggi.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Nuova Fiat 600, gli ultimi dettagli

Il designer David Obendorfer aveva pubblicato un rendering mostrando come potrebbe essere la nuova Fiat 600. Molto simile come forme ad una 500, presenta delle linee tondeggianti tipiche degli ultimi modelli Fiat e le sue dimensioni assomigliano proprio a quelle di una Punto, grazie ad una lunghezza di circa quattro metri con carrozzeria a cinque porte che andrebbe ad occupare un posto nel segmento B della casa di Torino.

Chiariamo che si tratta di semplici voci che tornano a farsi sentire fortemente nel mondo del web. Infatti non è mai trapelato nulla di ufficiale e questo modello potrebbe anche non nascere mai. Tutto ciò, però, potrebbe significare che in casa Fiat si voglia aggiornare la gamma di modelli disponibili alla vendita dopo la fine del mito Punto, durato con successo venticinque anni esatti.

E già a partire dagli anni scorsi si parlava appunto di questa sostituzione in progetto entro il 2020. Stavolta sarà reale? Intanto, nel video seguente vi mostriamo il rendering della nuova presunta Fiat 600.

Nuova Fiat 600 (Render) | Tutto in 60 secondi

Watch this video on YouTube

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]