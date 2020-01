Lecco-Novara è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone A: fischio d’inizio previsto per le ore…

Condividi su

Lecco-Novara: probabili formazioni, quote e pronostico

Lecco-Novara è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone A: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30 di domenica 19 gennaio allo stadio Ceppi di Lecco.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

La preview di Lecco-Novara

Il Lecco ha grande bisogno di punti, visto che occupa la sedicesima posizione in classifica: ma, vedendo gli ultimi risultati, sta vivendo un buon momento di forma. I lombardi, infatti, hanno perso soltanto una delle ultime cinque gare disputate in campionato e sono reduci dal buon pareggio per 1-1 sul campo della Pro Vercelli nell’ultimo turno.

Discorso differente per quanto riguarda il Novara, che è in piena corsa per i propri obiettivi stagionali: nonostante il girone A sia letteralmente dominato dal Monza – primo a dieci lunghezze dalla seconda, ovvero il Pontedera -, i piemontesi si ritrovano al quarto posto a un solo punto dalla terza classificata, il Renate. I blu sono chiamati ad una risposta immediata dopo il pesantissimo 0-3 casalingo subito proprio dal Monza nell’ultimo turno, per quella che è stata la seconda sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato

Le probabili formazioni di Lecco-Novara

Lecco (3-4-3): Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Carissoni, Bobb, Fall, Pastore; Strambelli, Capogna, D’Anna.

Novara (3-5-2): Marchegiani; Sbraga, Pogliano, Nardi; Buzzegoli, Cassandro, Bortolussi, Bianchi, Barbieri; Peralta, Gonzalez

Lecco-Novara, le quote e il pronostico del match

I bookmakers danno ovviamente per favorita la squadra ospite, che difficilmente potrà replicare quanto di negativo fatto vedere nello scorso turno: quota a vincere per il Novara di 2.30. La vittoria del Lecco è quotata a 3.30, mentre infine il pareggio lo troviamo con una quota di 3.00.

Si consiglia di giocare un più comodo x2, a scanso di equivoci.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Il match potrà essere visto in diretta streaming ed esclusiva su Eleven Sports.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]