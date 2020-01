Vicenza-Carpi è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Gruppo B: fischio d’inizio previsto per le…

Vicenza-Carpi: probabili formazioni, quote e pronostico

Vicenza-Carpi è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Gruppo B: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30 di domenica 19 gennaio, allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

La preview di Vicenza-Carpi

Questo è senza dubbio il big match della 22esima giornata del campionato di C: i padroni di casa del Vicenza hanno sbagliato, sin qui, davvero poco e niente nel proprio percorso e non a caso si ritrovano al primo posto della classifica, in virtù dei 46 punti ottenuti. Nelle ultime cinque partite, per i veneti, sono arrivate quattro vittorie e un pareggio, quello maturato nello scorso turno contro la Fermana che ha interrotto la striscia positiva di successi.

Il match ha valenza doppia vista la vicinanza delle due squadre in classifica: questo perché il Carpi è la prima inseguitrice del Vicenza, distante appena quattro punti. Un periodo di forma smagliante per gli emiliani che, prima del pareggio nell’ultima giornata contro il Sudtirol, avevano fatto registrare la bellezza di sette vittorie consecutive in campionato, un primato fin qui.

Le probabili formazioni di Vicenza-Carpi

Vicenza (4-4-2): Grandi; Bianchi, Padella, Cappelletti, Pontisso; Vandeputte, Cinelli, Liviero Marotta; Arma, Giacomelli.

Carpi (4-3-1-2): Nobile, Pellegrini, Sabotic, Boccaccini, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Jelenic; Vano, Biasci.

Vicenza-Carpi, quote e pronostico del match

I bookmakers vedono come favorita della sfida la squadra di casa che sta dominando questo Girone B: la quota dell’1 si attesta sul 2, x quotata a 3,15, mentre il successo esterno del Carpi è dato a 3,96.

Il Vicenza sta facendo della difesa granitica il proprio punto di forza: diventa dunque interessante la quota dell’under 2.5 (2,38), in previsione di un match che potrebbe essere caratterizzato dal grande equilibrio.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Vicenza-Carpi sarà trasmesso in diretta streaming ed esclusiva dalla piattaforma online Eleven Sports.

