Diretta Napoli-Fiorentina: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Napoli-Fiorentina è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 18 gennaio allo stadio San Paolo di Napoli.

La preview di Napoli-Fiorentina

Il Napoli è scivolato clamorosamente nella parte destra della classifica, cosa che non succedeva da dieci anni. Risultati e prestazioni a dir poco deludenti, per una squadra partita con l’obiettivo di vincere lo scudetto, adesso aggrappata al sogno – veramente difficile da realizzare – di strappare un pass per la prossima Champions League. La squadra di Gattuso farà di tutto per evitare la terza sconfitta consecutiva in casa e la terza di fila in campionato: la distanza dal quarto posto è siderale e gli undici punti dall’Atalanta impongono ai partenopei di vincere in Napoli-Fiorentina.

La Fiorentina ha letteralmente svoltato con l’arrivo di Beppe Iachini sulla panchina: con lui in tre partite, un pareggio in casa del Bologna, una vittoria in campionato contro la Spal e il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Atalanta, finalista dello scorso anno. I viola sembrano aver ritrovato la retta via e non hanno intenzione di fermarsi sul più bello.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Gattuso recupera Luperto in difesa ma perde nuovamente Meret: fra i pali confermato Ospina. In attacco Mertens ancora out, confermato il tridente.

Cutrone è la mina vagante per questa Fiorentina targata Iachini: al momento l’ex milanista è il favorito per giocare a fianco di Federico Chiesa in attacco. Boateng out per infortunio.

I probabili undici iniziali di Napoli-Fiorentina:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Napoli-Fiorentina è uno dei tre match in esclusiva DAZN del 20esimo turno del campionato di Serie A: gli abbonati che hanno aderito all’offerta Sky+Dazn potranno seguire il match anche sul canale 209 di Sky (Dazn 1).

