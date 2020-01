Condividi su

Fortuna Düsseldorf-Werder Brema: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo stadio Merkur Spielarena di Düsseldorf, alle 15:30 di sabato 18 gennaio, andrà in scena Fortuna Düsseldorf-Werder Brema. Il match sarà valevole per la 18sima giornata di Bundesliga e sarà uno scontro importante per le due squadre, rispettivamente terzultima e penultima in Bundeliga.

Il Fortuna Düsseldorf attualmente occupa la posizione 16 in classifica (che vale i playout di retrocessione) con 15 punti e proviene dalla vittoria in casa contro l’Union Berlino per 2-1. Il Werder Brema, invece, occupa la posizione immediatamente successiva, in piena zona retrocessione a 14 punti. Nell’ultima partita giocata, peraltro, ha perso in trasferta contro il Colonia per 1-0.

La classifica aggiornata della Bundesliga

Le statistiche dello scontro salvezza

La storia recente fra le due squadre è decisamente equilibrata: nelle ultime sette partite fra le due compagini entrambe le squadre possono vantare tre vittorie contro gli avversari, cui si aggiunge un pareggio (2-2 nel 2013). Nell’ultimo incontro (ad agosto) ebbe la meglio il Fortuna Düsseldorf.

La scarsa qualità delle due squadre, almeno in questa prima parte della Bundesliga, si riscontra nelle statistiche di campionato. Infatti il Fortuna Düsseldorf arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (36 reti), il secondo peggior attacco (18 reti) e la quarta peggior differenza reti (-18 reti), mentre il Werder Brema addirittura con la peggior difesa (41 reti subite) e la quinta peggior differenza reti (-18 reti).

Le probabili formazioni di Fortuna Düsseldorf-Werder Brema

FORTUNA DÜSSELDORF (4-3-3): Zack Steffen, M. Suttner, Kaan Ayhan, A. Hoffmann, Adam Bodzek, Oliver Fink, A. Morales, M. Zimmermann, R. Hennings, D. Kownacki, Nana Ampomah Allenatore: Friedhelm Funkel

WERDER BREMA (4-4-2): J. Pavlenka, Marco Friedl, L. Augustinsson, M. Veljkovic, N. Moisander, D. Klaassen, P. Bargfrede, M. Eggestein, M. Rashica, B. Goller, Yuya Osako Allenatore: Florian Kohfeldt

Il match sarà diretto dal signor Dr. Felix Brych, che sarà assistito dai guardalinee Christian Leicher e Stefan Lupp. Addetti al VAR saranno Benjamin Brand e l’assistente Marco Achmüller

Le quote di Fortuna Düsseldorf-Werder Brema

Nonostante il lieve vantaggio in classifica (oltre che storico), secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa del Fortuna Düsseldorf è data a 2.74. Nel caso in cui il Werder Brema uscisse vincitore, invece, la quota media è di 2.5. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.54.