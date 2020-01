Condividi su

Bundesliga, Hoffenheim-Eintracht Francoforte: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle 15:30 di sabato 18 gennaio allo stadio PreZero Arena di Sinsheim giocheranno Hoffenheim e Eintracht Francoforte. La partita sarà valida per la 18sima giornata di Bundesliga.

Il Hoffenheim, che oggi si trova in settima posizione in classifica a 27 punti, è reduce dall’importante vittoria in casa contro il Borussia Dortmund (attualmente quarto in classifica) per 2-1. L’Eintracht Francoforte invece si trova più in basso, in particolare alla posizione 13 in classifica a 18 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro lo SC Paderborn 07 per 2-1. Sconfitta pesante, se si considera che quest’ultima squadra è il fanalino di coda della Bundesliga.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti Hoffenheim-Eintracht Francoforte ha fatto registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

La classifica aggiornata della Bundesliga

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Eintracht Francoforte

HOFFENHEIM (4-5-1): O. Baumann, B. Hubner, H. Nordtveit, S. Rudy, F. Grillitsch, D. Geiger, D. Samassekou, C. Baumgartner, Robert Skov, Ihlas Bebou, A. Kramaric Allenatore: Alfred Schreuder

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-5-1): F. Wiedwald, D. Da Costa, S. Falette, T. Chandler, O. N’Dicka, G. Fernandes, M. Hasebe, M. Gacinovic, Dominik Kohr, Filip Kostic, Bas Dost Allenatore: Adi Hütter

Il direttore di gara sarà il signor Sascha Stegemann, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mike Pickel e Frederick Assmuth. Addetti al VAR saranno Felix Zwayer e l’assistente Thorsten Schiffner

Le quote del match

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa Hoffenheim è data a 2.38, mentre la vittoria degli ospiti dell’Eintracht Francoforte è quotata a 2.84. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 3.68.