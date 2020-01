Condividi su

Thomas: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni

Anche se ha meno di vent’anni (è nato in Veneto il 13 Aprile 2000), Thomas è un artista da prendere veramente sul serio. Alle sue capacità interpretative, unisce una profondità dei testi inusuale e la capacità di confrontarsi ad armi pari anche estendendo il confronto oltre i nostri confini. Per tutti i suoi fan, è in arrivo Imperfetto, il suo secondo album.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Imperfetto: la tracklist

Il secondo album di Thomas, Imperfetto, è disponibile per il pre-order e la sua uscita è prevista per il 24 Gennaio. Prodotto da due mostri sacri della musica come Giordano Colombo e Federico Nardelli, Imperfetto si compone di 6 tracce:

Ne80

Tokyo

Nobody

Portami via

Contro Verso

Klessidra

Nel nuovo disco sono presenti sia Ne80, pezzo interpretato a Sanremo Giovani, che Contro Verso, il singolo che ha avuto il compito di fare da precursore all’album completo. Thomas ha così parlato del suo nuovo progetto discografico: “Imperfetto come il suono, come l’amore, come tutto ciò che c’è di più puro, questo album lo è… Imperfetto“.

Contro verso

Watch this video on YouTube

In programma l’instore tour

Seguendo le ultime tendenze dei suoi colleghi, anche Thomas ha in programma un instore tour, che partirà in concomitanza con l’uscita dell’album. Queste le date fin qui sicure, comunicate dal cantante tramite Instagram:

24 Gennaio ore 18.30 Bassano Del Grappa, C.C. Il Grifone

25 Gennaio ore 15.00 Firenze, Galleria Del Disco c/o Caffé Letterario

25 Gennaio ore 18.30 Bologna, Mondadori Via D’Azeglio

26 Gennaio ore 16.00 Milano, Mondadori Piazza Duomo

27 Gennaio ore 17.00 Mestre, C.C. Nave De Vero

28 Gennaio ore 17.00 Roma, Discoteca Laziale

Sarà un’occasione per i fan non solo di incontrare Thomas e farsi firmare le copie del disco, ma anche per interagire con lui in modo più personale che durante i concerti.

Thomas, sul palco da quando aveva dieci anni

Un talento molto precoce, Thomas Bocchimpani, classe 2000. A soli 10 anni il suo primo spettacolo, tre anni dopo la partecipazione allo show Mediaset Io Canto. Ma, come molti altri giovani cantanti, è ad Amici di Maria De Filippi che deve la sua notorietà.

Non arriva in finale, ma le sue qualità colpiscono i discografici della Warner, che gli propongono un contratto. Il suo EP Oggi Più Che Mai, ha un riscontro lusinghiero: Disco d’Oro in dieci giorni. Il 13 Ottobre 2017 pubblica il suo debut-album omonimo, che si attesta al primo posto della classifica FIMI Album e gli fa conquistare un altro Disco d’Oro. L’anno successivo celebra il raggiungimento della maggiore età con Thomas 18 Edition, che rielabora il suo primo album e lo arricchisce con cinque pezzi inediti. Nel 2019 si segnalano la collaborazione con Gabry Ponte ne Il Calabrone e il tentativo, non riuscito, di essere ammesso tra le Nuove Proposte di Sanremo: accede alla finale di Sanremo Giovani con Ne80, ma non è tra i cinque cantanti prescelti.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]