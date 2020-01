Film weekend. Cosa guardare al cinema nel weekend: tra fil italiani ed altri stranieri, ecco cosa scegliere per passare una serata in compagnia.

Film weekend 17-18-19 gennaio 2020: ecco cosa guardare al cinema

Nuovi film in uscita nei cinema italiani: Richard Jewell sembra essere un buon candidato e intanto Checco Calone sta facendo milioni di incassi con il suo Tolo Tolo. Ecco cosa guardare questo weekend nel caso in cui voleste andare al cinema.

Film weekend: ecco cosa vedere al cinema

Se pensavate di dirigervi al cinema durante questo weekend, ecco di seguito qualche idea su quale film scegliere.

Hammamet è uscito la scorsa settimana ma sta riscuotendo molto successo: la pellicola parla della storia di Bettino Craxi, rifugiato politico presso la città di Hammamet, nella quale morì.

Piccole donne, il film con Emma Watson sull’emancipazione femminile è disponibile al cinema da qualche giorno ed è già un buon candidato per gli Oscar 2020, così come Jo Jo Rabbit, la pellicola in cui il migliore amico immaginario del bambino protagonista è nientemeno che Adolf Hitler.

Tolo Tolo sarà disponibile al cinema ancora per qualche settimana ed è il campione di incassi del momento: Checco Zalone, nel suo primo film da regista, non delude gli italiani. La pellicola è divertente e piacevole, da scegliere se si vuole passare una serata all’insegna delle risate.

Non si può dire la stessa cosa per il film 18 regali, anch’esso uscito al cinema nei primi giorni del 2020. La pellicola – interamente italiana – è emozionante e commovente. Vittoria Puccini è la protagonista della storia, una mamma che muore durante il parto e lascia alla figlia 18 regali da aprire fino al giorno in cui la bambina diventa maggiorenne. Questo film sfida chiunque a non uscire dalla sala senza gli occhi lucidi.

In uscita proprio il 17 gennaio c’è il film Me contro te, dedicato principalmente ai bambini. I due Youtuber Luì e Sofì debuttano al cinema in una divertente storia che farà ridere anche i grandi.

