Serie A, Sassuolo-Torino: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 18:00 di sabato 18 gennaio al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia si affronteranno Sassuolo e Torino. Lo scontro sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A.

Il Sassuolo è in difficoltà e attualmente si trova quindicesimo in classifica con 19 punti, reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Udinese per 3-0. Tre sconfitte per i neroverdi nelle ultime tre uscite e la zona retrocessione che si avvicina. Urge un cambio di passo.

Il Torino oggi si trova in ottava posizione in classifica con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Bologna per 1-0. Periodo finalmente positivo per i granata: tre successi nelle ultime cinque di A e la sensazione che si possa agganciare il treno europeo.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Torino ha fatto registrare 4 vittorie, 1 sconfitta e 5 pareggi.

I padroni di casa arrivano a Sassuolo-Torino con la quarta peggior difesa (34 reti).

Lo scontro sarà diretto dal signor Davide Massa, assistito dai guardalinee Stefano Alassio e Pasquale Capaldo. Addetti al VAR Luigi Nasca e l’assistente Filippo Meli.

Il meteo previsto è poco nuvoloso secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Boga, Traore, Djuricic, Caputo

Allenatore: Roberto De Zerbi

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina, Verdi, Berenguer, Belotti

Allenatore: Walter Mazzarri

Le quote e il pronostico di Sassuolo-Torino

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è a 2.64, quella ospite a 2.77 e il pareggio a 3.34.

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti: si consiglia di giocare Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Sassuolo-Torino potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

