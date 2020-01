Condividi su

Serie A, Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio San Paolo di Napoli, sabato 18 gennaio alle ore 20:45, giocheranno Napoli e Fiorentina. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A.

Il Napoli rimane ancora in grosse difficoltà: ora è undicesimo con 24 punti e giunge a questa nuova sfida dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio per 1-0. Dall’arrivo di Gattuso i partenopei hanno conquistato una vittoria e tre sconfitte – oltre al passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto contro il Perugia -, davvero troppo poco per una pronta risalita. Si aspettano miglioramenti dopo gli ultimi colpi di mercato a gennaio, con la speranza che possa arrivare anche qualche rinforzo in più.

La Fiorentina al momento occupa la quattordicesima piazza in classifica con 21 punti e la scorsa domenica ha battuto in casa la SPAL per 1-0. È stato un ritorno al successo dopo due mesi e mezzo di astinenza per i gigliati, che anche in Coppa hanno detto la loro riuscendo ad eliminare a sorpresa l’Atalanta: sono in via di guarigione?

La classifica di serie A aggiornata

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite, il Napoli ha fatto registrare 5 vittorie, 1 sconfitta e 4 pareggi.

L’arbitro di Napoli-Fiorentina sarà il signor Fabrizio Pasqua, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Valerio Colarossi. Al VAR troviamo Michael Fabbri e l’assistente Daniele Bindoni.

Il meteo previsto è poco nuvoloso secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

Allenatore: Carlo Ancelotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Le quote e il pronostico di Napoli-Fiorentina

I bookmakers propongono la vittoria dei padroni di casa è a 1.62, il successo ospite a 5.5 e il pari a 4.1.

Difficile fare un pronostico esatto nonostante lo sbilanciamento di quote: si consiglia comunque di giocare Under 3.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Napoli-Fiorentina potrà essere vista in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

