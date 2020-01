Condividi su

Serie A, Bologna-Verona: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 19 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, si disputerà Bologna-Verona. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A.

Il Bologna staziona in tredicesima piazza a 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Torino per 1-0. Una sconfitta arrivata dopo un periodo buono per i felsinei, squadra ambiziosa e che punta ad una salvezza tranquilla.

Il Verona è una delle sorprese di questa Serie A e al momento si trova in decima posizione in classifica con 25 punti: nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Genoa per 2-1. Davvero ottimo e inaspettato per i più il rendimento degli scaligeri fin qui, capaci di levarsi diverse soddisfazioni in questo percorso.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, il Bologna ha fatto registrare 6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

Gli emiliani arrivano a Bologna-Verona con la quinta peggior difesa (31 reti subite), mentre l’Hellas vanta la quinta miglior retroguardia (21 reti al passivo).

Il match sarà arbitrato dal signor Giovanni Ayroldi, che sarà assistito dai guardalinee Stefano Del Giovane e Alessio Tolfo. Gli addetti al VAR saranno Paolo Mazzoleni e l’assistente Aleandro Di Paolo.

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye, Dominguez, Poli, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio

Allenatore: Siniša Mihajlović

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Zaccagni, Verre

Allenatore: Ivan Juric

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers per Bologna-Verona quotano la vittoria dei padroni di casa a 1.94, il successo ospite a 4.10 e per quanto riguarda il pareggio la quota è 3.48.

Il Goal potrebbe rivelarsi la giocata azzeccata.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Bologna-Hellas Verona potrà essere vista in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]