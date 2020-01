Condividi su

Serie A, Brescia-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 19 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, andrà in scena Brescia-Cagliari. Il match sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A.

Il Brescia è penultimo con 14 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Sampdoria per 5-1. Periodo di crisi per le rondinelle, ora nuovamente a serio rischio di retrocessione e con tre sconfitte all’attivo nelle ultime quattro partite.

Il Cagliari ora è in sesta posizione in classifica con 29 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Milan per 0-2. Anche i sardi, dopo un avvio di stagione a dir poco sorprendente, ora sono in crisi e reduci da quattro ko di fila, cinque se consideriamo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter. Riusciranno a risollevarsi in terra lombarda?

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi tre incontri fra le due squadre la Leonessa ha fatto registrare 2 vittorie e 1 sconfitta.

I padroni di casa arrivano a Brescia-Cagliari con la terza peggior difesa (36 reti al passivo), il terzo peggior attacco (17 reti all’attivo) e la quinta peggior differenza reti (-19).

L’arbitro sarà il signor Antonio Giua, coadiuvato da Matteo Passeri ed Enrico Caliari. Al VAR ci saranno Luca Banti e l’assistente Luca Mondin

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Brescia-Cagliari

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Ndoj, Tonali, Romulo, Skrabb, Balotelli, Torregrossa

Allenatore: Eugenio Corini

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Rolando Maran

Le quote e il pronostico del match

Per Brescia-Cagliari, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 2.41, quella dei visitanti a 2.90 e il pareggio a 3.48.

Una giocata azzeccata potrebbe essere l’X2.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Brescia-Cagliari potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

