Serie A, Lecce-Inter: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio, allo stadio Via Del Mare di Lecce, giocheranno Lecce e Inter. La partita sarà valida per la 20esima giornata di Serie A.

Il Lecce oggi occupa la quartultima posizione in classifica con 15 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Parma per 2-0. Periodo nero per i salentini, che arrivano a quest’importante sfida da quattro sconfitte consecutive. Da aggiungere che sono ancora senza successo in casa: riusciranno a sfatare il tabù contro l’ex capolista?

L’Inter è in seconda posizione in classifica a 46 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Atalanta per 1-1. Uno stop che ha fatto perdere la testa della graduatoria ai nerazzurri, che devono inseguire nuovamente la Juventus. Il successo infrasettimanale in Coppa Italia ha aumentato la fiducia e sul mercato i dirigenti stanno lavorando bene, ma in campionato serve vincere.

Il giallorossi giungono a Lecce-Inter con la peggior difesa (38 reti subite) e la seconda peggior differenza reti (-16), mentre l’Inter vanta la miglior difesa (16 reti al passivo), il terzo miglior attacco (40 reti siglate) e la miglior differenza reti (+24).

La partita sarà arbitrata dal signor Piero Giacomelli, che sarà assistito dai guardalinee Stefano Liberti e Matteo Bottegoni. Al VAR presenti Marco Guida e l’assistente Valentino Fiorito.

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati, Deiola, Tachtsidis, Petriccione, Mancosu, Lapadula, Babacar

Allenatore: Fabio Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

Le quote e il pronostico del match

Per i bookmakers, in vista di Lecce-Inter la vittoria dei padroni di casa è quotata 10.25, mentre quella ospite è a 1.30. Per quanto riguarda il pareggio la quota è 5.70.

Una giocata azzeccata potrebbe rivelarsi essere il Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Lecce-Inter potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

