Serie A, Atalanta-SPAL: probabili formazioni, pronostico e quote

Atalanta-SPAL sarà il posticipo della 20esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto alle ore 20:45 di lunedì 20 gennaio presso il Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta attualmente si trova quarta in classifica a 35 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro l’Inter per 1-1. Serve riscattare l’eliminazione arrivata a sorpresa in Coppa Italia contro la Fiorentina e questa appare un’occasione ghiotta per farlo e rimanere a contatto con la zona Champions League.

La SPAL, che al momento occupa l’ultima posizione in classifica con 12 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Fiorentina per 1-0. Conta solo vincere d’ora in poi per la squadra estense, sempre più a rischio retrocessione. Non sarà la partita più semplice per andare a punti, ma ormai non ci sono più scuse.

Serie A, la classifica alla giornata 20

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi cinque scontri diretti fra le due compagini, l’Atalanta ha fatto registrare 2 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi.

La Dea arriva ad Atalanta-SPAL con il miglior attacco (49 reti siglate) e la terza miglior differenza reti (+23), mentre i ferraresi hanno il peggior attacco (12 reti segnate) e la terza peggior differenza reti (-17).

L’arbitro sarà il signor Federico La Penna, che sarà assistito dai guardalinee Davide Imperiale e Tarcisio Villa. Gli addetti al VAR saranno Daniele Doveri e l’assistente Sergio Ranghetti

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Atalanta-SPAL

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca, Di Francesco, Petagna

Allenatore: Leonardo Semplici

Le quote di Atalanta-SPAL

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.18, quella ospite a 15.14 e il pareggio a 7.04.

Si consiglia di giocare 1+Over 2.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Atalanta-SPAL potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

