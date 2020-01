Condividi su

Premier League, Watford-Tottenham: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 13:30 di sabato 18 gennaio, allo stadio Vicarage Road di Watford, si disputerà Watford-Tottenham. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Premier League.

Il Watford oggi occupa la quartultima piazza in graduatoria con 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Bournemouth per 0-3. Musica totalmente cambiata in casa Hornets dall’arrivo di Nigel Pearson, che ha preso per mano un club che sembrava spacciato facendolo risalire fino alla zona salvezza in poche settimane. Riuscirà a concludere la sua impresa?

Il Tottenham è invece in ottava posizione in classifica a 30 punti, reduce dalla sconfitta in casa contro il Liverpool per 0-1. Periodaccio per gli Spurs, che contano un solo successo nelle ultime cinque uscite di Premier e vedono allontanarsi sempre di più la zona Champions League.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi undici scontri diretti fra le due compagini, il Tottenham ha ottenuto 7 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

I padroni di casa arrivano a Watford-Tottenham con il secondo peggior attacco (20 reti siglate) e la seconda peggior differenza reti (-14).

L’arbitro sarà il signor Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Simon Bennett e Stuart Burt. Addetti al VAR saranno Kevin Friend e l’assistente Andy Halliday.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Watford-Tottenham

WATFORD (4-4-2): Ben Foster, C. Cathcart, A. Mariappa, Adam Masina, C. Kabasele, A. Doucoure, N. Chalobah, G. Deulofeu, E. Capoue, Ismaila Sarr, Troy Deeney

Allenatore: Nigel Pearson

TOTTENHAM (4-4-2): P. Gazzaniga, T. Alderweireld, J. Vertonghen, Danny Rose, Serge Aurier, Harry Winks, C. Eriksen, Dele Alli, G. Lo Celso, S. Heung-Min, Lucas Moura

Allenatore: José Mourinho

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in vista di Watford-Tottenham la vittoria dei padroni di casa è data a 3.27, quella ospite 2.23 e il pareggio 3.55.

Si consiglia di giocare Goal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]