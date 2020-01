Condividi su

Premier League, Arsenal-Sheffield United: probabili formazioni, pronostico e quote

Arsenal-Sheffield United sarà uno degli incontri della 23esima giornata di Premier League. Calcio d’inizio previsto sabato 18 gennaio alle ore 16:00 all’Emirates Stadium di Londra.

L’Arsenal occupa la decima posizione in classifica con 28 punti e arriva dal pareggio in trasferta contro il Crystal Palace per 1-1. C’è molto da lavorare in casa Gunners e Arteta lo sa bene: la Champions League sembra sfumata, ma si punta quantomeno all’entrata nelle prime sei nonostante la folta concorrenza.

Lo Sheffield United, che adesso occupa la sesta posizione in classifica a 32 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il West Ham per 1-0. È la sorpresa della Premier la formazione neopromossa: le Blades sognano l’Europa e sono sempre più vicine alla permanenza in massima serie.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime cinque partite fra le due compagini, lo Sheffield ha fatto registrare 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

Gli ospiti arrivano ad Arsenal-Sheffield United avendo la terza miglior difesa dell’intero campionato (21 reti subite).

L’arbitro della sfida sarà il signor Mike Dean, coadiuvato dagli assistenti Ian Hussin e Dan Robathan. Gli addetti al VAR saranno Martin Atkinson e l’assistente Sian Massey-Ellis.

Le probabili formazioni di Arsenal-Sheffield United

ARSENAL (3-4-3): Bernd Leno, S. Papastathopoulos, David Luiz, A. Maitland-Niles, Granit Xhaka, Mesut Ozil, L. Torreira, Bukayo Saka, Nicolas Pepe, G. Martinelli Silva, A. Lacazette

Allenatore: Mikel Arteta

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): D. Henderson, G. Baldock, Chris Basham, J. O’Connell, John Egan, Enda Stevens, O. Norwood, John Fleck, J. Lundstram, D. Mcgoldrick, Lys Mousset

Allenatore: Chris Wilder

Le quote e il pronostico del match

Per i bookmakers, in Arsenal-Sheffield United la vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.85, quella degli ospiti a 4.61 e il pareggio, infine, al momento viene proposto a 3.59.

