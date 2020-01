Condividi su

Premier League, Norwich-Bournemouth: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 16:00 di sabato 18 gennaio, allo stadio Carrow Road di Norwich, si disputerà Norwich-Bournemouth. La partita sarà valevole per la 23esima giornata di Premier League.

Il Norwich stazione in coda alla classifica con 14 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Manchester United per 4-0. Situazione quasi disperata per i Canaries, ogni settimana che passa sempre più ultimi e vicini alla retrocessione. La vittoria in Premier manca dallo scorso 23 novembre e in questa sfida vale sei punti.

Non se la passa di certo meglio il Bournemouth, penultimo con 20 punti e sconfitto nell’ultima partita giocata in casa contro il Watford per 0-3. Le Cherries sono in caduta libera dopo un discreto avvio di stagione: urge cambiare il trend o la situazione si farà ancora più delicata. In questa sfida da ultima spiaggia sarà vietato sbagliare.

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime quattro partite fra le due compagini, il Bournemouth ha fatto registrare 2 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio.

Il Norwich arriva all’appuntamento con la peggior difesa (45 reti subite), il quinto peggior attacco (22 reti fatte) e la quinta peggior differenza reti (-23), mentre il Bournemouth possiede la quinta peggior difesa (35 reti al passivo), il terzo peggior attacco (20 reti siglate) e la quarta peggior differenza reti (-15).

Il direttore di gara sarà il signor Paul Tierney, che sarà assistito da Harry Lennard e Marc Perry. Al VAR Jonathan Moss e l’assistente Gary Beswick.

Le probabili formazioni di Norwich City-Bournemouth

NORWICH CITY (4-5-1): Tim Krul, C. Zimmermann, Max Aarons, Grant Hanley, Sam Byram, A. Tettey, E. Buendia, M. Vrancic, Kenny Mclean, T. Cantwell, Teemu Pukki

Allenatore: Daniel Farke

BOURNEMOUTH (4-3-3): Mark Travers, Nathan Ake, Steve Cook, Adam Smith, Diego Rico, J. Lerma, Ryan Fraser, Dan Gosling, Harry Wilson, D. Solanke, C. Wilson

Allenatore: Eddie Howe

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Norwich-Bournemouth il successo dei padroni di casa quota 2.19, quello ospite 3.31 e, infine, il pareggio 3.58.

Si consiglia di giocare Over 2.5.

