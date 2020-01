Condividi su

Premier League, Brighton-Aston Villa: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Amex Stadium di Brighton, alle ore 16:00 di sabato 18 gennaio, andrà in scena Brighton-Aston Villa. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Premier League.

Il Brighton occupa la posizione numero quattordici in classifica a 24 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Everton per 1-0. Nonostante sia arrivata una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato, i Seagulls giocano bene e convincono. La classifica non è pessima ma ci si aspetta ancora qualcosa in più.

L’Aston Villa è al momento terzultimo con 21 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro il Manchester City per 1-6. Questa partita ha cancellato la precedente vittoria in casa del Burnley: i Villans rischiano la retrocessione e i soldi spesi in estate non stanno fruttando quanto sperato. Serve far punti ad ogni costo.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime due partite fra le due compagini, l’Aston Villa ha fatto registrare 2 vittorie.

Il Villa ha attualmente la seconda peggior difesa (43 reti subite) e la terza peggior differenza reti (-15).

L’arbitro sarà il signor Andy Madley, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Adrian Holmes e Simon Beck. Gli addetti al VAR saranno Stuart Attwell e l’assistente Richard West.

Le probabili formazioni di Brighton-Aston Villa

BRIGHTON & HOVE ALBION (5-3-2): Mathew Ryan, M. Montoya, Lewis Dunk, Bernardo, Shane Duffy, Adam Webster, D. Stephens, Aaron Mooy, Davy Propper, L. Trossard, Neal Maupay

Allenatore: Graham Potter

ASTON VILLA (5-4-1): Orjan Nyland, Tyrone Mings, A. Elmohamady, Neil Taylor, Ezri Konsa, K. Hause, C. Hourihane, Douglas Luiz, A. El Ghazi, D. Drinkwater, J. Grealish

Allenatore: Dean Smith

Le quote e il pronostico del match

In vista di Brighton-Aston Villa, i bookmakers offrono la vittoria dei padroni di casa a 1.65, il successo ospite a 4.75 e il pareggio a 4.15.

Si consiglia di giocare 1X+Over 1.5.

