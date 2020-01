Condividi su

Primera Division, Levante-Alavés: probabili formazioni, pronostico e quote

Levante-Alavés sarà uno dei match della 20esima giornata di Primera Division. Calcio d’inizio previsto sabato 18 gennaio alle ore 13:00 all’Estadio Ciutat de Valencia di Valencia.

Il Levante al momento occupa l’undicesimo posto in classifica a 26 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Atlético Madrid per 2-1. Una stagione positivo fin qui per i granotes, il cui obiettivo resta la salvezza. Continuando così, dovrebbero raggiungere il traguardo in breve tempo.

Il Deportivo Alavés adesso occupa la quindicesima posizione in graduatoria a 20 punti e nell’ultimo match ha pareggiato in casa contro il Real Betis per 1-1. Per loro invece campagna deludente fin qui: il potenziale c’è tutto ma fino ad oggi non è stato quasi mai espresso.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime sette partite fra le due squadre il Deportivo Alavés ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e nessun pareggio.

I valenciani arrivano a Levante-Alaves con la quinta peggior difesa (29 reti subite).

La partita sarà arbitrata dal signor Guillermo Cuadra Fernández, che sarà coadiuvato dagli assistenti Jorge Bueno Mateo e Fernando Tresaco Escabosa. Gli addetti al VAR saranno Santiago Jaime Latre e l’assistente Teodoro Sobrino Magan.

Le probabili formazioni di Levante-Alavés

LEVANTE (4-3-3): A. Fernandez, Erick Cabaco, S. Postigo, Tono, Coke, Jose Campana, N. Radoja, Enis Bardhi, R. Rochina, B. Mayoral, Roger Marti

Allenatore: Paco López

DEPORTIVO ALAVÉS (4-3-3): F. Pacheco, Rodrigo Ely, Ruben Duarte, V. Laguardia, Ximo Navarro, Aleix Vidal, Manu Garcia, Pere Pons, Luis Rioja, Lucas Perez, Joselu

Allenatore: Asier Garitano

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Levante-Alaves la vittoria dei padroni di casa è data a 2.07, mentre quella ospite è quotata a 3.65. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 3.47.

Si consiglia di giocare l’1X.

