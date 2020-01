Condividi su

Primera Division, Maiorca-Valencia: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Iberostar Estadi di Palma di Maiorca, alle ore 12:00 di domenica 19 gennaio, si affronteranno Maiorca e Valencia. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Primera Division.

Il Maiorca attualmente occupa la terzultima piazza in graduatoria con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Granada per 1-0. Continua il periodaccio per la squadra delle Baleari, senza successo in Liga dallo scorso 10 novembre. Continuando così, la salvezza diventerà una chimera.

Reduce dalla cocente sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro il vincitore Real Madrid, il Valencia si trova sesto in classifica a 31 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Eibar per 1-0. I murcielagos sono in piena corsa per la terza qualificazione in Champions consecutiva, ma la concorrenza è tanta e sarà difficile ripetersi, nonostante gli ultimi buoni risultati ottenuti in campionato.

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite, il Maiorca ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

I baleari giungono a Maiorca-Valencia con la seconda peggior difesa (33 reti al passivo), il quinto peggior attacco (18 reti segnate) e la quarta peggior differenza reti (-15), mentre i valenciani hanno il quinto miglior attacco (29 reti siglate).

La partita sarà diretta dal signor Mario Melero López, che sarà assistito dai guardalinee Manuel Angel Torre Cimiano e José Luis Martínez Serrato. Al VAR saranno presenti Ricardo De Burgos Bengoechea e l’assistente Jon Núñez Fernández.

Le probabili formazioni di Maiorca-Valencia

MAIORCA (4-4-2): Manolo Reina, Fran Gamez, A. Sedlar, M. Valjent, Raillo, Salva, Josep Sene, T. Kubo, D. Rodriguez Vazquez, Lago Junior, Ante Budimir

Allenatore: Vicente Moreno

VALENCIA (4-4-2): J. Cillessen, G. Paulista, E. Garay, Jose Gaya, Daniel Wass, F. Coquelin, Dani Parejo, Carlos Soler, F. Torres, Maxi Gomez, Rodrigo

Allenatore: Albert Celades

Le quote e il pronostico del match

In ottica Maiorca-Valencia, i bookmakers propongono la vittoria dei padroni di casa è a 3.69, quella degli ospiti a 2.03 e il pareggio a 3.52.

Si consiglia di giocare il 2.

