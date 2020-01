Condividi su

Primera Division, Athletic Bilbao-Celta Vigo: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 18:30 di domenica 19 gennaio, presso lo stadio San Mamés di Bilbao, si affronteranno Athletic Bilbao e Celta Vigo. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Primera Division.

L’Athletic Bilbao attualmente si ritrova ottavo in classifica con 29 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Siviglia per 1-1. Periodo duro per i Leones, che nelle ultime quattro hanno raccolto tre pari e una sconfitta, uscendo di fatto dalla zona Europa.

Il Celta Vigo ora occupa il quartultimo posto in graduatoria con 15 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Osasuna per 1-1. I galiziani sono sempre in perenne difficoltà e lo dimostrano i tre pareggi e le due sconfitte ottenute nelle ultime cinque di campionato. Il rischio retrocessione è sempre vivo, nonostante una rosa non da salvezza.

La classifica aggiornata della Liga

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini, l’Athletic ha fatto registrare 7 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

I baschi arrivano ad Athletic Bilbao-Celta Vigo con la terza miglior difesa (13 reti subite) e la quinta miglior differenza reti (+7), mentre il Celta ha il secondo peggior attacco (16 gol all’attivo) e la seconda peggior differenza reti (-13).

Lo scontro sarà diretto dal signor David Medié Jiménez, che sarà coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Barranco Trejo e Joan Méndez Mateo. Gli addetti al VAR saranno Alfonso J. Álvarez Izquierdo e l’assistente Pau Cebrián Devis.

Le probabili formazioni di Atletico Bilbao-Celta Vigo

ATHLETIC BILBAO (5-3-2): Unai Simon, Unai Nunez, I. Martinez, Ander Capa, Y. Berchiche, Y. Alvarez, Mikel Vesga, Dani Garcia, Raul Garcia, I. Williams, Kenan Kodro

Allenatore: Gaizka Garitano

CELTA VIGO (4-3-3): Ruben Blanco, David Costas, N. Araujo, Joseph Aidoo, Lucas Olaza, Fran Beltran, Okay, Pione Sisto, Rafinha, Iago Aspas, Santi Mina

Allenatore: Óscar García

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è quotata 1.93, quella dei visitanti a 4.49 e il pareggio a 3.24.

Si consiglia di giocare 1X+Over 1.5.

