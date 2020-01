Padova-Modena: fischio d’inizio previsto per le 15.00 di domenica 19 gennaio, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C.

Padova-Modena: probabili formazioni, quote e pronostico

Padova-Modena è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio allo stadio Euganeo di Padova.

Il Padova deve necessariamente rialzare la testa dopo il brutto ko della prima partita dell’anno contro l’Alma Fano, nella quale ha anche perso Kresic, espulso. Un risultato negativo costituirebbe il terzo stop consecutivo per la squadra veneta, partita con il chiaro obiettivo di entrare nelle prime tre posizioni. Al momento il terzo posto è distante cinque punti, impensabile dopo lo splendido inizio di stagione dei patavini, a lungo capolista solitaria del girone. In caso di successo, inoltre, il club veneto può accorciare Vicenza e Carpi, prime due in graduatoria che si incroceranno poche ore dopo.

Dall’altra parte, invece, si registra un momento super positivo per il Modena, che nelle ultime tre partite ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Quest’ultimo è quello maturato nell’ultima giornata contro il Piacenza in casa, al termine di una gara giocata per gran parte del tempo in inferiorità numerica: un chiaro segnale di una squadra in forma e consapevole dei propri mezzi.

Le probabili formazioni di Padova-Modena

Padova (3-5-2): Minelli; Santini, Germano, Castiglia; Fazzi, Baraye, Buglio, Lovato, Halfredsson; Pelagatti, Nicastro.

Modena (4-3-3): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; De Grazia, Rabiu, Davì; Tulissi; Ferrario, Spagnoli.

Le quote e il pronostico di Padova-Modena

I bookmakers puntano sulla vittoria casalinga del Padova, la cui quota vincente è di 1,90. Pareggio pagato a 3.00, con il successo esterno del Modena dato a 3,65. Visto l’ottimo momento degli emiliani e il contemporaneo momento di difficoltà del Padova, intriga molto la quota del 2, che vi consigliamo di giocare. È un azzardo, ma può fruttare parecchio.

Dove seguire il match in tv o streaming

Il match Padova-Modena sarà visibile in diretta streaming ed esclusiva sulla piattaforma online Eleven Sports.

