Bisceglie-Reggina: probabili formazioni, quote e pronostico

Bisceglie-Reggina è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio, allo stadio Gustavo Ventura.

Momento di forma pessimo per il Bisceglie: nelle ultime cinque partite di campionato, i pugliesi hanno infatti collezionato appena un pareggio e cinque sconfitte, meritando ampiamente l’attuale posizione in classifica, la 17esima, ad un passo dalla zona caldissima dei playout. Servirà una risposta degna di nota in Bisceglie-Reggina da parte dei nerazzurri, considerata anche la caratura e la superiorità dell’avversario che affronterà in campo.

Discorso diametralmente opposto per la Reggina, che sta letteralmente dominando il Girone C di questa Serie C: quattro vittorie nelle ultime cinque con l’unico neo rappresentato dalla battuta d’arresto dello scorso turno, l’inaspettato 3-0 maturato contro la Cavese, il primo in tutto il campionato. Viene difficile pensare che una squadra così solida e lanciata verso il proprio obiettivo sbagli per due volte consecutive.

Le probabili formazioni di Bisceglie-Reggina

Bisceglie (3-4-3): Casadei; Turi, Hristov, Piccinni; Mastrippolito, Zibert, Rafetraniaina, Armeno; Gatto, Ebagua, Longo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin; Bellomo; Corazza, Denis.

Le quote e il pronostico di Bisceglie-Reggina

È un match senza storia secondo i bookmakers: quota dell’1 pagata 4.7, pareggio dato a 3.4, mentre la vittoria della Reggina ha la quota di 1.6.

Si consiglia di puntare sul 2+Over 2.5.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Il match Bisceglie-Reggina, così come tutti gli altri match di C, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma online Eleven Sports.

