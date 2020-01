Bari-Rieti è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00…

Bari-Rieti: probabili formazioni, quote e pronostico

Bari-Rieti è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio allo stadio San Nicola di Bari.

Il Bari è spedito e lanciato verso l’unico obiettivo che si è posto ad inizio stagione, quello di ottenere la promozione in Serie B, un traguardo minimo per una squadra con questa storia. Momento positivo per i pugliesi, che arrivano all’appuntamento di Bari-Rieti dopo aver collezionato due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque partite. Riusciranno ad estendere la propria serie di imbattibilità in campionato?

Lo stesso non si può dire del Rieti, fanalino di coda di questo Girone C: appena 8 punti in classifica e una situazione negativa che sembra non avere via d’uscita. Sono due le sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque: servirà un’impresa per strappare punti a questo grande Bari.

Le probabili formazioni di Bari-Rieti:

Bari (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci.

Rieti (4-3-3): Addario; Tiraferri, Aquilanti, Celli, M. Esposito; Tirelli, C. Esposito, Serena; De Paoli, Beleck, De Sarlo.

Le quote e il pronostico di Bari-Rieti

Secondo i bookmakers, la vittoria della squadra di casa è quotato ad 1.20, il pareggio quota 5.75, mentre la vittoria esterna paga 13 volte la posta iniziale.

La quota consigliata è 1+Over 2.5.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Il match Bari-Rieti, così come tutto il resto della Serie C, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma online Eleven Sports.

