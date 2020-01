Milan-Udinese è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore…

Diretta Milan-Udinese: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Milan-Udinese è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 12.30 di domenica 19 gennaio allo stadio Meazza di Milano.

Diretta Milan-Udinese: la preview del match

In casa Milan, con l’arrivo di Ibrahimovic sembra essere cambiato tutto in meglio: la vittoria importantissima di Cagliari – firmata anche Zlatan – ha dato una carica incredibile ai rossoneri che, se vogliono sperare in un posto in Europa, dovranno limitare al minimo gli errori nel girone di ritorno dopo aver sperperato di tutto e di più nella prima metà di stagione. Esame di maturità per una squadra che, sin qui, non ha mai vinto due partite di fila in campionato.

Dall’altra parte, però, ci sarà una delle squadre più in forma di questo campionato: infatti, l’Udinese di Gotti è reduce da tre successi consecutivi in campionato contro Cagliari, Lecce e Sassuolo, due in casa e uno in trasferta. I bianconeri si sono prepotentemente allontanati dalla zona retrocessione e assaporano l’aria della metà di classifica. I bianconeri non hanno nulla da perdere e cercheranno il colpaccio a San Siro in Milan-Udinese, di fronte a un’importante cornice di pubblico.

Le probabili formazioni del match

Pioli conferma il 4-4-2: fuori Piatek, dentro Leao che farà coppia con Ibra. In difesa esordio dal 1′ per Kjaer, sulla sinistra Calhanoglu non ce la fa: al suo posto Bonaventura.

Gotti ripropone il 3-5-2 con la coppia Lasagna-Okaka davanti. Nei tre di difesa più Becao di De Maio.

I probabili undici iniziali di Milan-Udinese:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytnick; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Diretta Milan-Udinese: dove vedere il match in tv o streaming

Il match fra Milan e Udinese rientra nel pacchetto dei tre incontri in esclusiva su DAZN per questo turno di Serie A. Gli abbonati al servizio Sky+DAZN potranno seguire la partita sul canale 209 di Sky.

