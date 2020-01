Condividi su

Diretta Lecce-Inter: streaming, tv, formazioni e risultato

Lecce-Inter è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 19 gennaio allo stadio Via del Mare di Lecce.

Diretta Lecce-Inter: la preview del match

Il Lecce è – assieme al Cagliari – la squadra più in difficoltà di tutto il campionato, nonostante la classifica dica che il quartultimo posto lo tiene per ora al sicuro. Quattro sconfitte consecutive per i pugliesi, che sembrano aver completamente perso la leggerezza e la velocità che caratterizzavano il proprio gioco nelle prime giornate. La formazione allenata da Fabio Liverani è l’unica delle venti squadre del campionato a non aver ancora mai vinto una partita in casa: i tabù, però, sono fatti per essere sfatati.

L’Inter vuole assolutamente rifarsi dopo la battuta d’arresto avuta in casa contro l’Atalanta, dove solo un super Handanovic ha evitato la sconfitta negli ultimi minuti. Conte ritorna a casa sua nella sua città natale, ma non può permettersi regali in Lecce-Inter: la Juventus ha sorpassato i nerazzurri e la lotta scudetto è più viva che mai. La squadra meneghina vanta numeri incredibili in trasferta: nove partite giocate lontane da San Siro, otto vittorie e un pareggio, quello di Firenze.

Le probabili formazioni del match

Ballottaggio Meccariello-Dell’Orco sull’out destro per Liverani; in attacco favoriti Falco e Babacar, supportati dal trequartista Mancosu. Ancora Deiola dal 1′.

Inter di Conte con alcune scelte obbligate, soprattutto a centrocampo complici i forfait di Vecino e Gagliardini. In difesa Bastoni favorito su Godin. Presente il solito attacco Lautaro-Lukaku, non convocato il neo acquisto Young.

I probabili undici iniziali di Lecce-Inter:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Petriccione, Tachsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Diretta Lecce-Inter: dove vedere il match in tv o streaming

Il match fra Lecce ed Inter sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

