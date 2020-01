Condividi su

Inflazione Italia 2019: andamento mese per mese e quanto è aumentata

È recente il report dell’Istat sull’andamento dell’inflazione in Italia nel mese di dicembre 2019. Stando a quanto riporta il resoconto, infatti, si è registrato un incremento dello 0,5% nell’ultimo mese dell’anno, che va quindi a contribuire al +0,6% complessivo dell’intero anno 2019, il 50% in meno rispetto all’1,2% registrato nel 2018. La bassa crescita dei prezzi al consumo è avvalorata anche dal risultato emerso dall’inflazione di fondo, ovvero al netto degli energetici e degli alimentari freschi, che equivale allo +0,5%, ovvero -0,2% rispetto al 2018.

Inflazione Italia 2019: il report Istat

Su base media annua, l’indice dei prezzi al consumo segna un incremento dello 0,6%, abbiamo visto. La versione controcorrente registrata nel mese di dicembre è da collegarsi all’inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, che hanno spiccato un balzo di 4,6 punti percentuali, passando da -3% a +1,6%. In merito all’inflazione di fondo per i prezzi al consumo, si segnala un calo di 0,1 punto percentuale (rispettivamente +0,6% e +0,7%).

L’aumento congiunturale è determinato dall’incremento di prezzi di diverse componenti merceologiche, e più nel dettaglio di servizi riguardo i trasporti (+0,9%), di beni alimentari non lavorati (+0,6%), di beni energetici non regolamenti e servizi ricreativi e culturali per la persona (+0,4%). Calo per i prezzi dei beni alimentari lavorati (-0,5%).

Buoni fruttiferi di Poste Italiane indicizzati all’inflazione: tasso rendimento

Per quanto riguarda i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, si registra un incremento dello 0,6% su base annua (+0,1%), mentre per i prodotti ad alta frequenza di acquisto si segnala il +1% (+0,6% da novembre).

L’IPCA (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo) registra un aumento dello 0,2% su base mensile, mentre su base annua l’incremento è dello 0,5%.

Il FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) al netto dei tabacchi segna un incremento dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua. La variazione media annua 2019 si attesta a +0,5%, dal +1,1% del 2018.

Conto corrente e tasse nascoste: quanto incide l’inflazione?

Tabella indice FOI 2018-2019: le variazioni mese per mese

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 2018 101,5 101,5 101,7 101,7 102 102,2 102,5 102,9 102,4 102,4 102,2 102,1 102,1 2019 102,2 102,3 102,5 102,6 102,7 102,7 102,7 103,2 102,5 102,4 102,3 102,5 102,6

Inflazione Italia 2019: la reazione del Codacons

Il Codacons ha subito commentato il report Istat affermando che nel 2019 “l’inflazione media allo 0,6% è costata a una famiglia tipo +185 euro su base annua, mentre un nucleo con due figli, per effetto dell’aumento dei prezzi, ha speso +243 su base annua”. Continuando a tradurre i dati Istat in numeri di spesa, Codacons riporta che nell’anno appena passato la famiglia tipo italiana “ha pagato in media 185 euro in più per l’acquisto di beni e servizi: a parità di consumi per la spesa alimentari (prodotti alimentari e bevande analcoliche), la cui inflazione rallenta al +0,8%, si è speso lo scorso anno appena 44 euro in più (61 euro in più per un nucleo con due figli”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]