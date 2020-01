Condividi su

I Mercenari 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate le emozioni forti? Allora non lasciatevi scappare I Mercenari 2! La pellicola del 2012, in onda stasera 20 gennaio 2020 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Simon West, regista inglese noto al grande pubblico per pellicole come La figlia del generale, Lara Croft: Tomb Raider, Chiamata da uno sconosciuto, Professione assassino, Stolen, Joker – Wild Card e Gun Shy – Eroe per caso.

Il thriller ad alta tensione, distribuito da Universal Pictures e sceneggiato da David Agosto, Ken Kaufman, Sylvester Stallone, Richard Wenk, ha potuto contare sulle musiche Brian Tyler, la fotografia di Shelly Johnson mentre il montaggio è stato affidato ad Paul Harb. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 5,4 milioni di euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi de I Mercenari 2?

Questa volta i Mercenari sono alle prese con una nuova missione per ordine di Mr. Church. Quest’ultimo infatti odia il gruppo di uomini da quando hanno liberato l’isola di Vilena e salvato Sandra, Barneu Ross e i suoi Expendables, ma decide di non processarli solo per poterli manovrare a proprio piacimento. La squadra speciale, assieme al nuovo membro del team Billy Timmons, deve recuperare la cassetta di sicurezza di un aereo precipitato sui Balcani.

I protagonisti, costretti ad accettare la missione per evitare il soggiorno a Guantanamo, si recano sul posto con la speranza di concludere in breve il lavoro. Le cose però vanno diversamente e i Mercenari si troveranno coinvolti in qualcosa di più grande di davvero pericoloso.

Il cast del film

In I Mercenari 2 Sylvester Stallone interpreta Barney Ross mentre Jason Statham è Lee Christmas. Jet Li veste i panni di Yin Yang, Dolph Lundgren quelli di Gunnar Jensen e Jean-Claude Van Damme è Jean Vilain. Chuck Norris ricopre il ruolo di Booker, Bruce Willis quello di Mr. Church e Arnold Schwarzenegger è Trench Mauser.

Hanno partecipato al film anche Terry Crews nella parte di Hale Caesar, Randy Couture quella di Toll Road e Liam Hemsworth è Billy “the Kid” Timmons. Scott Adkins indossa le vesti di Hector, Yu Nan quelle di Maggie Chan e Charisma Carpenter è Lacy. Infine Amanda Ooms e Nikolette Noel sono rispettivamente Pilar e Sophia.

