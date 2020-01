New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni puntate stasera 21/1

New Amsterdam 2: la trama, il cast e le anticipazioni della serie televisiva che andrà in onda stasera 21 gennaio 2020 su Canale 5.

Oggi 21 gennaio 2020 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda New Amsterdam 2. La serie televisiva statunitense, ideata da David Schulner e basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, approda ad una nuova puntata con tre appassionanti episodi.

Torna quindi la coinvolgente fiction dai toni drammatici che segue le vicende private e professionali di una squadra di dottori alle prese con continue emergenze, difficili casi medici dal risolvere e contrasti tra colleghi. Ma cos’ha in serbo per noi New Amsterdam 2?

La seconda puntata di New Amsterdam 2 si aprirà con Il denominatore. Max soccorre un uomo afroamericano improvvisamente collassato a causa di una forte ipertensione. Determinato ad aiutare l’intera comunità, il dottore si reca dal barbiere locale e offre di misurare la pressione gratuitamente a tutti ma i membri del quartiere non si fidano di lui.

Nel frattempo Bloom non riesce a gestire la sua sofferenza e trova una distrazione nella sua affascinante fisioterapista con la quale trascorre una notte di passione. Intanto mentre Shape sostiene e guida il Castro con un paziente a cui è stato diagnosticato un tumore, Kapoor immagina già di stringere tra le sue braccia un nipotino ma Elle gli confessa che non è sicura di voler tenere il bambino.

New Amsterdam 2 proseguirà poi con l’episodio intitolato La Linea di Karman. Questa volta il dottor Sharpe è alle prese con una donna malata di cancro che desidera in futuro avere dei figli ma la assicurazione sanitaria non copre le spese per la maternità surrogata. Il medico quindi inizia a cercare qualcuno della compagnia per aiutare la paziente ad ottenere le risorse economiche necessarie ad avere un bambino.

Nel frattempo Reynolds deve curare un astronauta che a breve deve partire per una missione spaziale e Frome conosce una ragazza con gravi disagi psichici. Infine Bloom decide di partecipare ad una riunione degli alcolisti anonimi dove incontra anche Ligon.

Anticipazioni episodio La mano destra di Dio di stasera 21 gennaio 2020

L’appuntamento con la serie televisiva statunitense si concluderà con La mano destra di Dio in cui un furgone si ritrova coinvolto in un incidente stradale. Seppur quasi tutti i passeggeri sono illesi molti hanno già malattie precedenti all’inaspettato imprevisto e vengono comunque portati al New Amsterdam che si trova proprio vicino al luogo dell’impatto. Le dinamiche dell’evento insospettiscono Max che inizia ad indagare sulla vicenda. L’uomo scopre che in realtà lo scontro del bus è stato architettato dallo stesso autista per far pagare le spese mediche a tutti i viaggiatori dei veicolo.

Intanto mentre Kapoor e Sharpe provano a far avvicinare due sorelle che da tempo hanno un rapporto burrascoso, Frome è alle prese con una minorenne incinta determinata ad abortire che però non può farlo perché il suo tutore non ha alcuna intenzione di dare il consenso.

New Amsterdam 2: il cast della serie televisiva

In New Amsterdam 2 Anupam Kher recita la parte di Vijay Kapoor, Ana Villafañe quella della nuova specialista e Ian Duff che è lo stagista del dottor Floyd Reynold.

Ryan Eggold interpreta Maximilian Goodwin mentre Freeman Agyeman è Helen Sharpe. Infine Janet Montgomery veste i panni di Lauren Bloom, Jocko Sims quelli di Floyd Reynolds e Tyler Labine è Iggy Frome.

