Eminem ha pubblicato tra il 16 e il 17 Gennaio 2020 Music To Be Murdered By, che ha sollevato polemiche per due brani, Unaccomodating e Darkness.

Eminem, nuovo album: quando esce, canzoni e significato

Assolutamente inaspettato, nella notte tra il 16 e il 17 Gennaio 2020 è uscito Music To Be Murdered By, nuovo disco del rapper americano Eminem. Il nuovo album ha già fatto parlare di sé, in particolare per Unaccomodating e Darkness.

Le polemiche sul nuovo album

Il titolo del nuovo album di Eminem, Music To Be Murdered By è una citazione hitchcockiana e infatti la voce del grande regista inglese è presente nella traccia 4, Alfred -- Interlude, e nell’ultima, Alfred -- Outro. Ma sono due le tracce che hanno sollevato un polverone di polemiche: Unaccomodating, che richiama l’atto terroristico che causò 22 vittime durante un concerto a Manchester di Ariana Grande (e i fan della cantante non hanno reagito in modo esattamente amichevole), e Darkness, che trae ispirazione da un altro fatto di sangue: un individuo che nel 2017 causò la morte di 58 persone prima di togliersi la vita. La canzone è lo spunto per una feroce critica della legislazione statunitense sulla vendita e detenzione delle armi, con una chiara presa di posizione: “Quando finirà? Quando abbastanza persone se ne interesseranno”, è il messaggio alla fine del video. Eminem approfitta dell’occasione per invitare gli americani ad iscriversi nelle liste elettorali, perché solo con la loro partecipazione attiva alla vita politica sarà possibile cercare di cambiare la situazione.

Eminem - Darkness (Official Video)

Eminem: sul suo disco moltissime collaborazioni

Come al solito sugli ultimi dischi di Eminem, sono molte e di livello le collaborazioni: Ed Sheeran, Young M.A., Black Thought, Denaun, Anderson.Paak, Q-Tip, Don Toliver, Skylar Grey e White Gold; dagli Slughterhouse provengono Royce da 5’9”, Joell Ortiz e KXNG Crooked. In più la feature di Juice WRLD, morto nel Dicembre del 2019. Le canzoni contenute nel disco sono 20:



01. Premonition (Intro)

02. Unaccommodating feat. Young M.A

03. You Gon’ Learn feat. Royce Da 5’9” & White Gold

04. Alfred (Interlude)

05. Those Kinda Nights feat. Ed Sheeran

06. In Too Deep

07. Godzilla feat. Juice WRLD

08. Darkness

09. Leaving Heaven feat. Skylar Grey

10. Yah Yah feat. Royce Da 5’9”, Black Thought, Q-Tip & Denaun

11. Stepdad (Intro)

12. Stepdad

13. Marsh

14. Never Love Again

15. Little Engine

16. Lock It Up feat. Anderson.Paak

17. Farewell

18. No Regrets feat. Don Toliver

19. I Will feat. KXNG Crooked, Royce Da 5’9” & Joell Ortiz

20. Alfred (Outro)



Music To Be Murdered By è l’undicesimo album per Marshall Bruce Mathers III, meglio conosciuto come Eminem e fa seguito a Kamikaze del 2018. Complessivamente, le vendite dei suoi dischi ammontano a oltre 250 milioni di copie. Per 15 volte è risultato vincitore di un Grammy Award.

